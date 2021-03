Anzoátegui | 6.000 familias permanecen sin agua por daño de pozo en El Tigre

El Tigre.- Unas 6.000 familias en El Tigre, sur de Anzoátegui, están sin agua desde diciembre tras el daño del pozo que les suministra el recurso hídrico. Las familias afectadas son residentes de los sectores Inavi, Avenida Peñalver, urbanización Los Ríos, urbanización Caranoco y las calles 19 hasta la 27 del Pueblo Nuevo Sur.

Así lo confirmó este lunes, 8 de marzo, el alcalde Ernesto Raydan a los medios de comunicación. Raydan explicó que una falla eléctrica registrada en diciembre causó daños tanto en el pozo que se ubica en los terrenos del hospital de El Tigre y el pozo de la Segunda Carrera Norte.

“Nosotros (alcaldía) reparamos el pozo de la Segunda carrera, pero el pozo del hospital que surte a estas seis mil familias está bajo la administración de Hidrocaribe y ahora del mal llamado protector, quienes hace unos días con bombos y platillos reactivaron el pozo y sólo duró en funcionamiento cuatro días”, aseguró Raydan.

El mandatario ofreció estas declaraciones durante la reactivación del pozo de la antigua clínica Orsini, que tiene una capacidad de producir 50 litros de agua por segundo. Exhortó a Hidrocaribe a entregarle el pozo del hospital para que puedan repararlo.

La vecina Edglis Salazar, habitante del sector Inavi, destacó que no tienen dinero para comprar agua a los cisternas cada dos días por lo que ahora esperan que llueva para llenar los tambores y cumplir con las tareas del hogar. “Ya no sabemos qué hacer, no podemos estar comprando agua a cada rato. Este es un problema que nos afecta grandemente en estos tiempos de pandemia”, expresó.

Joel Rodríguez, habitante de la calle 21 Sur, agregó que cuando el pozo servía, el agua llegaba con poca fuerza durante el día, pero en la noche mejoraba el servicio. “Ahora, ni una gota nos llega. La situación es peor ahora y tampoco recibimos cisterna para ayudarnos. Tenemos que comprar y lo que tenemos es para comer”, expresó.

El alcalde de El Tigre agregó que en los próximos días activarán el pozo de 12 de marzo y luego en de Los Rosales y Suramérica que también están paralizados y afectan a otro grupo importante de familias de la ciudad.

Marinelid MarcanoOriente

