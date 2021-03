Libro: Buena chica

Buena chica- Romper las reglas nunca fue tan divertido



Lydia no puede dejar de pensar en Rhys, un hombre atractivo, sexy y divertido? que también es su nuevo jefe. Siempre ha hecho lo que debía y, aunque no tiene mucha experiencia, está dispuesta a todo para conquistar a Rhys. Incluso subastar su virginidad. Sí, no es el plan más sensato y Lydia tiene mil razones para no hacerlo, pero también podría salir bien? ¿no?





Jana Aston regresa con su novela más loca y divertida

Autor: Jana Aston

Genero: Novela Romántica

Páginas: 256

Sinopsis Librería

