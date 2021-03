Casique: Seremos el segundo país con más meses en hiperinflación por ampliación del cono monetario

El economista Jesús Casique explicó este martes que tras la ampliación del cono monetario con los billetes de 200 mil, 500 mil y un millón de bs, Venezuela superará a Grecia como el segundo país con más tiempo en hiperinflación ya que el país europeo atravesó por ello durante 44 meses.

«Venezuela está atravesando hiperinflación desde 2017. Llevamos acumulados 39 meses en hiperinflación que ha afectado este flagelo al poder adquisitivo del venezolano. Los incrementos salariales no tienen que efectuarse por indexación sino por niveles de productividad, lo que significa que en el mes de julio vamos a desplazar a Grecia que atravesó 44 meses de hiperinflación», pronosticó Casique a RCR.

Por consecuente, resalta que el país se ubicará como la segunda nación con mayor magnitud de hiperinflación «y solo quedaría Nicaragua por delante de nosotros. Para el cierre de 2021, quedaríamos con 50 meses de hiperinflación».

Recordó que el OVF presentó la inflación de febrero, la cual fue 50,9%, lo que se traduce en que «continuamos con el escenario hiperinflacionario».

«Tenemos que esperar hasta enero del 2022 para poder determinar e inferir si salimos de la hiperinflación», sentenció.

No influirá en el tipo de cambio

De acuerdo al también economista y director de Econométrica, Henkel García, los tres nuevos billetes no generarán fluctuación en el dólar.

«La incorporación de (esta) masa de billetes no implica una expansión monetaria porque desde el punto de vista técnico lo que hay es una sustitución de componentes monetarios. Los bancos ceden reservas bancarias para poder obtener ese efectivo y entregárselo a sus clientes. No hay expansión alguna, lo que hay es un cambio de composición entre los componentes monetarios que tienen los bancos», señaló García a ND.

A su juicio, estas nuevas pizas postergan una nueva reconversión monetaria para el segundo semestre del presente año.

«Quizás se está evaluando cómo se comportan las tasas de inflación a ver si se pueden desacelerar aún más de lo que se ha desacelerado para que no se pierdan de manera tan rápida. Eso pudiese ser una razón», subrayó.