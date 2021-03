El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Carles Puigdemont

Carles Puigdemont y sus antiguos consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí ya no gozan de inmunidad parlamentaria. ya no gozan de inmunidad parlamentaria. Siguen siendo eurodiputados, pero pueden ser reclamados para ser juzgados por los hechos que les reprocha la justicia española. El Parlamento Europeo ha anunciado que en la votación celebrada en el pleno telemático de ayer lunes una mayoría ha aprobado el dictamen en el que se recomendaba conceder el suplicatorio emitido por el Tribunal Supremo. De los 693 eurodiputados que participaron en la votación, 404 han aprobado el suplicatorio, 247 en contra y 42 se han abstenido.

El dictamen que ha ratificado el pleno constata que en su análisis la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) «no ha encontrado pruebas de ‘fumus persecutionis’ que indiquen que la intención subyacente del procedimiento judicial pueda ser dañar la actividad política de un miembro y, por tanto, del Parlamento Europeo». Además, recordaba que el asunto por el que son reclamados por el Tribunal Supremo no tiene relación con su ejercicio parlamentario puesto que se refiere a hechos ocurridos en 2017 y al proceso judicial iniciado en 2018, antes de las elecciones en las que pudieron obtener un escaño. «No se puede alegar que el proceso judicial se inició con la intención de entorpecer la futura actividad política de Carles Puigdemont como miembro del Parlamento Europeo» puesto que entonces «su condición de eurodiputado era todavía hipotética y futura».

Puigdemont ha anunciado que tiene intención de recurrir esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, consideró que esta decisión «lanza un triple mensaje, que un eurodiputado no puede valerse de su situación para eludir la justicia nacional, solidez del estado de derecho en España y de respeto a la justicia española y finalmente la constatación de que los problemas de Cataluña no se resuelven en Europa, sino en España». Fuentes gubernamentales restaron importancia al hecho de que su principal socio de coalición, Podemos, hubiera votado en contra e incluso «alineándose con fuerzas como la francesa Marine Le Pen». De hecho, toda la panoplia de partidos que forma el grueso de la mayoría sobre la que se sustenta el Gobierno ha votado en contra del suplicatorio.

El Partido Popular también recibió con satisfacción el resultado del voto. El eurodiputado Antonio López Istúriz que es secretario general del PP europeo publicó en redes sociales que «Los fugados Puigdemont, Ponsatí y Comín ya están más cerca de volver a España y responder ante la justicia española. El Parlamento Europeo ha votado mayoritariamente a favor de levantar su inmunidad. En un estado de derecho las leyes están para cumplirlas.»

El grupo parlamentario de Ciudadanos considera que «con esta decisión, el Parlamento Europeo dice no a las patrañas y mentiras del independentismo catalán y es la prueba de que Europa equivale a Estado de Derecho. Los tres eurodiputados fugados tratan de quedar impunes y la eurocámara les ha respondido con claridad: inmunidad no es sinónimo de impunidad y el Parlamento Europeo no es un refugio para quien viola la ley, no ampara a quienes se fugaron tras intentar dar un golpe de Estado en Cataluña».

ABC

Reporte Confidencial