Elías Matta: Falta de diésel es “crónica de una muerte anunciada”

El diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Comisión Delegada, Elías Matta, dijo que la falta de diésel es “crónica de una muerte anunciada” ante la destrucción de la industria petrolera.

“Esto no es más que la crónica de una muerte anunciada porque este régimen destruyó toda la industria petrolera. Este país cuando ellos lo recibieron producía 3 millones 300 mil barriles de petróleo”, expresó Matta durante la sesión de este martes 9 de marzo.

“Se les acabó el inventario, ya no tienen como importar, nadie quiere hacer negocios con ellos y destruyeron las refinerías y no haya como poderlas recuperar. Con este gobierno de Venezuela no podrá salir de este problema”, alertó durante su intervención.

Asegura que la única solución que existe para los venezolanos es unas elecciones libres.

800Noticias

Reporte Confidencial