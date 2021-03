¡ESCÁNDALO! Daniela Navarro contó que le fue infiel a su ex esposo Carlos Arreaza

La reconocida actriz de origen venezolano Daniela Navarro sin ningún tipo de reservas habló sobre su antigua relación con el actor Carlos Arreaza, con quien mantuvo un noviazgo de seis años y otros tres de casados, según ella misma detalló en el podcast «Cómo vivir en pareja y no morir en el intento».

Durante la entrevista, la venezolana comentó que se casó con Arreaza sin estar enamorada, por lo que después de estar unidos legalmente, la relación se rompió, pese a que supuestamente Carlos hizo lo posible para salvar el matrimonio.

“Carlos y yo nos casamos sin amor, fueron patadas de ahogados. Mi deseo de pasar por el altar lo llevó a él a pedirme matrimonio. Él intentó mucho salvar nuestro matrimonio, pero ya yo estaba alborotada por ahí y Carlos lo sabe porque yo siempre he sido una mujer abierta”, dijo Navarro para confesar que le fue infiel a su pareja.

No obstante, la criolla aseguró que después de confesarle al actor que le había montado los cuernos, este la invitó a un viaje a Orlando, meses después del paseo la actriz tomó la decisión de divorciarse, ya que consideró que no podía seguir con Carlos, debido a que le había faltado el respeto a la relación.

“Creo que las cosas se pueden salvar cuando no existen faltas de respeto, pero yo ya le había faltado y por decidí separarme”, dijo la actriz en relación a su divorcio.

Igualmente, Daniela Navarro expresó que en plena crisis matrimonial, presuntamente Arreaza sacó lo peor de ella: “Carlitos están sacando lo peor de mí porque yo quería que él me dejara… considero que una vez que la mujer se acuesta con otro que no es su marido, ya no existe vuelta atrás”.

Además, Daniela reveló que la obsesión que tenía el actor con el físico le causó daño emocional “Carlos no quiero hablar mal de tí, pero sin querer me hizo mucho daño psicológicamente, y es que él siempre estuvo muy obsesionado con el físico. Mientras otros admiraban mi cuerpo Arreaza siempre destacaba algún detalle en mi figura y por eso mi autoestima estaba por el piso”.

