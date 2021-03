España | ¿Cómo se tributan los ERTE con reducción de jornada en la declaración de la Renta 2020?

La declaración de la Renta 2020, que se realizará durante el presente ejercicio viene precedida de muchas dudas relativas a los cambios y nuevos mecanismos laborales que se han introducido como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. A dos meses de que comience la campaña de la Renta, muchos trabajadores se preguntan como les afectará estar en ERTE, situación en la que se encuentran más de cuatro millones de personas en nuestro país.

En el caso del que el Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) sólo haya implicado una reducción de jornada, hay que dejar claro que una parte del salario lo paga la empresa, con su correspondiente retención del IRPF. La otra parte la abona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), donde también se incluye una retención mínima del IRPF.

En computo total de ambos pagos tributa como renta de trabajo: el SEPE cuenta como si fuese un pagador más, por lo que un trabajador que se encuentre en un ERTE con jornada reducida en la práctica es como si tuviese dos pagadores. Por tanto, si la cantidad percibida entre el salario percibido por la empresa y la ayuda del SEPE supera los 14.000 euros durante el período del ERTE, si habrá que realizar la declaración de la Renta este año.

¿Cómo afecta a la declaración?

En anteriores declaraciones de la Renta, la empresa se encarga de aplicar una retención mensual en base del sueldo percibido, por lo que en caso de no realizar la declaración no sale a pagar, porque ya se ha ido abonando de manera progresiva en cada nómina. Sin embargo, esto puede cambiar en el caso de no aplicarse la retención, como es el caso del cobro de la prestación de los ERTE.

Desde el SEPE afirman que es poco probable a retención a cuenta dado que los importes previstos de prestación no alcanzan el mínimo exigido por las normas tributarias para la aplicación de la retención. De este modo, la retención de la cuantía abonada por el Servicio Público de Empleo puede ser tan baja que la cantidad abonada por el contribuyente en la próxima declaración de la Renta 2020 podría ascender a los 1.000 euros.

Para no llegar a esta situación, la persona afectada puede solicitar a la empresa que se aplique una retención mayor o al propio SEPE, para que se retenga el impuesto o un porcentaje superior. Como cada año, los expertos recomiendan seguir revisando las retenciones, elevando la el porcentaje de la contribución para que la Renta no nos salga a pagar.