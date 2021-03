Gobierno de Biden aprueba TPS a venezolanos en EEUU

El gobierno de Joe Biden anuncia la creación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos en Estados Unidos.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el primer latino en este cargo, fue el encargado de autorizar esta medida.

Unos 320 mil venezolanos en EEUU son elegibles para acceder al beneficio que les brindará protección durante 18 meses, para residir y trabajar legalmente en la nación.

Los aspirantes deberán demostrar que ingresaron al territorio antes del 8 de marzo de 2021.

El proceso para solicitar el TPS tendrá un costo aproximado de 545$ USD (todos los trámites). Los que quieran acceder al TPS tienen 180 días para presentar la solicitud (a partir de este 9 de marzo). Deberán presentar documentos que prueben residencia.

Biden había prometido conceder a los venezolanos el TPS, y en 2019 la Cámara Baja, en poder de los demócratas, aprobó una propuesta bipartidista para hacerlo, que quedó bloqueada en el Senado, dominado en aquel entonces por los republicanos, pese al apoyo de senadores de ese partido, como Marco Rubio.

Con esta decisión, Estados Unidos se suma a la iniciativa de Colombia en brindar estatus y protección a los venezolanos que escaparon de la crisis que atraviesa su país.

«Reconocemos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un dictador», sentenció un alto funcionario de la administración al informar de la medida que ha sido aprobada.

TPS A LOS VENEZOLANOS

«El Estatuto de Protección Temporal no está previsto que sea para siempre, será por 18 meses. No hay implicaciones con un tema electoral en el Sur de la Florida, es para dar extraordinarias condiciones de protección a los venezolanos mientras se supera la crisis y pueden retornar a Venezuela. Es una decisión completamente bipartida y no partidista«, agregó el funcionario estadounidense.

«A partir de mañana, los beneficiarios podrán buscar la aplicación en la página web del Servicio de Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) para verificar elegibilidad y costos del proceso», sumó.

«Al menos 320 mil venezolanos serán beneficiados con la medida», refirió.

«Los individuos deben calificar y demostrar residencia continua hasta hoy. Para quienes califiquen pueden aplicar por el TPS, la base es que no es seguro para ellos retornar a Venezuela», concluyó el funcionario.

NTN24

Reporte Confidencial