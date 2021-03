Militar se negó a cumplir orden de sacar gasolina por “violar la Constitución”: Juan P. Guanipa

El vicepresidente de la AN electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, resaltó este lunes que la mayoría de integrantes de la Fanb está constituida por “gente digna”, al mostrar un video donde un militar se negó a sacar gasolina por “violar la Constitución”.

“¡Está orden no la puedo cumplir!. Esta es la demostración de que la mayoría de nuestra Fuerza Armada está constituida por gente digna. Este soldado se opone a cumplir órdenes que violen la Constitución y estén en contra de sus principios”, afirmó Guanipa vía Twitter.

El dirigente opositor mostró un video donde se aprecia a un militar grabando diciendo: “¿Me va a tildar de loco porque no quiero sacarle gasolina?. No me le voy a parar fijo (repite varias veces). No, negativo. Mi teniente, usted tiene que hacer bien, está bien, yo cumplo las ordenes pero esta orden no la puedo cumplir. Yo no puedo estar sacándole a usted gasolina del Toyota las veces que usted quiera. Eso no es así. Negativo mi teniente. Esta orden no se la voy a cumplir, lamentablemente. Ahí están los testigos. Yo no puedo estar en esto. Ya uno está cansado ya de esto. Todo el tiempo es eso, y el que se cae después es uno. ¿A quién van a meter preso?, ¿a él o a mi?, es a mí que van a meter preso porque soy yo quien cargo el Toyota”. Por su parte, el hombre que aparece frente al video dando la orden solo le dice: “Oído, fijo, fijo, párese fijo. Ven acá nuevo (grita)”.

Solo un 5% del transporte público está operativo en Aragua por falta de gasoil



Por otra parte, más temprano el presidente del Frente Unido de transporte de Aragua, José Luis Trocel, denunció este lunes que solo un 5% del transporte público está operativo en la entidad por la falta de gasoil y alertó de la crisis en el transporte sobretodo en el interior del país, informó la periodista Gregoria Díaz.

“Los transportistas cumplimos esta ordenanza puesto que no tenemos unidades para prestar el servicio. Aprovecho la oportunidad para pedirle al Ejecutivo nacional, al vicepresidente de obras y servicios General en jefe Néstor Luis Reverol, a la vicepresidenta de la República, que por favor solucionemos el problema del combustible a nivel nacional”, expresó Trocel en un video compartido en Twitter por Díaz.

El transportista alertó que hay estados “prácticamente paralizados por la falta de combustible, sobretodo los estados que están más hacia el interior del país, y los estados centrales como Aragua y Carabobo, en estos momentos carecen de combustible”.

“Son padres de familia que en estos momentos no pueden trabajar, y por lo tanto no pueden llevar el sustento a sus hogares”, concluyó.

Pdvsa comenzó a racionar el gasoil: Reuters



Pdvsa comenzó a racionar el suministro de gasoil a los transportistas, de acuerdo con cuatro fuentes de la industria que declararon a Reuters; justo cuando las importaciones de combustible se van a pique por las sanciones de Estados Unidos y se mantiene la crisis en las refinerías.

Según Reuters, la producción no llega a 50.000 barriles diarios y Pdvsa raciona gasoil a transportistas mientras refinerías priorizan a la gasolina

El racionamiento sin precedentes podría crear retrasos en el despacho de productos importados y de la industria, en especial la que procesa alimentos, en una nación sumida en una larga recesión y con hiperinflación, advirtieron fuentes empresariales.