Nuevos billetes tienen baja denominación porque tenían previsto sacarlos hace 5 meses

El economista Manuel Sutherland, explicó la razón por la cual el billete de más alta denominación anunciado por el BCV es de 1 millón de bolívares, lo que equivale a 0,50 centavos de dólar: tenían previsto sacarlos hace 5 meses. Afirmó que esta nueva incorporación de billetes al cono monetario vigente «no genera inflación ni devaluación».

En entrevista telefónica concedida a ND, el economista egresado de la UCV, expresó «es bastante probable que la ampliación última del como monetario actual haya sido prevista para septiembre del año pasado, y que por diversas circunstancias haya tenido retrasos severos y eso hace que en economías de hiperinflación como la de Venezuela, el valor de los billetes se reduzca sensiblemente y el poder de compra también».

«Los 3 nuevos billetes tenían previsto sacarlos hace cinco meses, no se emitieron en ese entonces, pero para no dejar la diligencia rota, los lanzaron ahora y vemos como entre los 3 juntos no suman ni siquiera 1 dólar. Hace meses cuando tenían previsto anunciarlos, seguro su valor era mucho mayor, pero con cinco meses de inflación se desvaneció casi por completo».

En este sentido, consideró que hacer un billete de 1 millón de bolívares es un «despropósito absoluto» y afirmó que en vez de sacar estos billetes, el BCV debió realizar una reconversión monetaria. «Son demasiados ceros para representar un valor tan ínfimo. Ha debido hacerse una reconversión monetaria dónde se eliminen esos seis ceros y esto debe estar planteado en un plan de estabilización económica obligatoriamente», sentenció.

No generan inflación



Pese a la crítica, Sutherland aclaró que la ampliación del cono monetario vigente y la introducción de estos 3 nuevos billetes no

genera mayor inflación ni devaluación y subrayó «hay que ser bastante claros porque no tiene nada que ver con eso, no es una cantidad de dinero que va a presionar los precios, sino la emisión física de un dinero que ya existe en estado digital».

«Estos nuevos billetes no deberían generar ningún tipo de presión sobre los precios», estimó.

Al ser consultado sobre la cantidad de dinero en efectivo que circula en el país, en dólares y en bolívares, precisó «la cifra de

efectivo en bolívares, tomando como base el tipo de cambio actual oficial, la liquidez monetaria es de unos 400 millones de dólares. Esto es 99% más bajo de lo que había en 2011, cuando habían 44 mil millones de dólares».

«La cantidad de dinero en bolívares que hay, puede ser 1 % o 2 %. No se ha publicado el número exacto que representa eso, pero quiere decir que puede haber 99% menos de lo que había hace 10 años y simplemente la cantidad de bolívares que hay en la calle no significan nada», fustigó. «Respecto a la cantidad de dólares es muy difícil de estimar, porque depende de la gente que entra por turismo, por contrabando, por exportación, por movimientos internacionales, depende de las remesas y no hay una forma rápida de verlas porque hay remesas que entran por terceras monedas».

Según dijo «es muy difícil» estimar la cantidad de divisas existentes en el país, pero varios especialistas calculan que han entrado 1500 millones de dólares anuales, y esta cifra ha bajado desde que inició la pandemia. Podría decir que puede haber 5 mil millones de dólares en divisas circulando, lo que representa unas 14 veces más que el total de bolívares», detalló.

Sobre el menudeo y la «digitalización»



El 18 de enero, el presidente del Banco de Venezuela, José Morales, dijo que presentarán en los próximos días, planes que “facilitarán” a los usuarios el pago del transporte público y de esta manera “disminuir” el uso del efectivo.

“Un tema muy importante que estamos trabajando y tendremos hechos concretos en los próximos días es el tema del pago del transporte público. Nosotros que tenemos 423 agencias a nivel nacional, pues sabemos que el tema por el que más recuren nuestros clientes a nuestras oficinas es por el uso del efectivo para pagar el transporte. Acatando ese llamado del presidente, pues estamos trabajando en una solución que presentaremos en los próximos días para facilitar el pago del transporte y disminuir el uso del efectivo”, afirmó Morales por VTV.

Tras el anuncio, el sistema Metro de Caracas informó que a partir de este lunes, 8 de marzo iniciaría el cobro del pasaje subterráneo y que el pago de las «nuevas tarjetas» del metro podrían ser pagadas con tarjeta de débito, biopago del BDV, bolívares en efectivo y criptomonedas.

Para Sutherland -director del Centro de Investigación y Formación Obrera- estas medidas buscan «migrar pagos a través de medios tradicionales como monedas y billetes al Sistema Patria, descuentos automáticos, criptomonedas y códigos Qr».

Catalogó de «positivo» que se le de este impulso, pero recordó que hay millones de venezolanos que no tienen SmartPhone, electricidad, ni señal de teléfono ni internet de forma constante, y que además devengan salarios de menos de dos dólares al mes.

«Son ellos quienes no tienen la más mínimas oportunidad de acceder a esta digitalización y esto simplemente los discrimina. Es

absolutamente necesario que existan los medios de pago tradicionales para quienes no tienen este aparataje, para que puedan comprar bienes y servicios», manifestó. «La constitución establece que es el BCV quien debe ofrecer una moneda que sirva del medio de pago y de unidad de cuenta para darle circulación a las mercancías, y esto no se ha cumplido».

Este viernes, 5 de marzo, la Administración de Nicolás Maduro anunció que incorporaría tres nuevos billetes al cono monetario vigente: el billete de 200.000, 500.000 y 1 millón de bolívares. Con la pieza de mayor denominación pueden comprarse 0,53 centavos de dólar. En agosto de 2018, cuando se dictó la última reconversión monetaria, el billete de 500 bolívares compraba 9 dólares.