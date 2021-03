Perú | Carnecitas (08/03/2021) – La Razón

Grupo señalado por López Aliaga como socio de la empresa Odebrecht lo ignora como líder de sondeos / La proclama del candidato presidencial, Rafael López Aliaga, de expulsar del país a la corrupta empresa Odebrecht y encarcelar a sus socios peruanos y mencionar entre estos a José Graña Miro Quesada y los grupos La República y El Comercio, puso a este último en pie de guerra, como lo prueba su llamada de portada web del domingo, al ignorarlo en su llamado a 5 candidatos a un “debate decisivo”, donde solo aparecen: 1) Forsyth, 2) Lescano, 3) Keiko Fujimori, 4) Verónika y Urresti.

Bandera de expulsar a Odebrecht se viraliza en las redes

En las redes sociales circula de manera viralizada la proclama: “Expulsión e incautación de bienes a las empresas extranjeras implicadas en corrupción como Odebrecht; y cadena perpetua a los funcionarios que hayan cometidos delitos contra el Estado, incluyendo expresidentes, ministros, congresistas, jueces, fiscales, gobernadores y alcaldes”. La acogida a esta bandera solo es comparable a la de pena de muerte a los corruptos, que ha planteado el líder etnocacerista, Antauro Humala, actualmente preso.

No teme coincidencias

El ascenso de López Aliaga al primer lugar de la intención del voto se debe sin duda a que ha hecho suya una bandera política negada u “olvidada” por la totalidad de candidatos de izquierda y derecha y él es consciente de ello, tanto que ha dicho que no teme inclinarse a algo que se perciba de izquierda, derecha, ultraderecha, o a cualquier sector con tal que funcione para solucionar el hambre, la seguridad ciudadana, la educación por tablets y la vacuna para todos los peruanos.

Trabajos Voluntarios

Otro ofrecimiento de López Aliaga, también viralizado, es de una Ley del Voluntariado, por la cual los estudiantes dedicarán 5 horas de la semana en auxiliar a los más pobres, con alimentos y medicinas y saneamiento, lo cual será una condición para graduarse al concluir su secundaria o sus estudios universitarios. López coincide con esta propuesta con los llamados Trabajos Voluntarios organizados por la Unidad Popular de Chile, durante la breve gestión del presidente mártir, Salvador Allende.

Lescano y Odebrecht

El candidato de Renovación Popular no las tiene todo color de rosa, porque el candidato Yohny Lescano, que le pisa los talones en las encuestas, le ha dado 24 horas de plazo para que rectifique su declaración publicada por un diario del grupo El Comercio, donde lo acusa de ser un corrupto porque formó parte de la planilla de la empresa brasilera y que esto habría sido reconocido por el propio Jorge Barata. “No se puede permitir tanta difamación”, dijo colérico Lescano.

Grave acusación

El candidato Lescano debe asegurarse de los que dice, porque como es público, López Aliaga no se anda por las ramas y todas las denuncias en el tema de Odebrecht que viene haciendo, están respaldadas por informaciones filtradas de la propia empresa Odebrecht. ¿Que le dijo López a Lescano? Repasémoslo: “No soy como Yonhy Lescano que vivía más de 20 años de congresista, que ha avalado a Odebrecht. Barata reconoce que un señor como Lescano es parte de su planilla”.

“Rectifícate López”

Pero quién le ha pegado un párale a López es el candidato presidencial de “Avanza País”, Hernando de Soto, el único de los 23 candidatos presidenciales que se solidarizó con él, en la movida del JNE, para sacarlo de la carrera electoral, quién le ha pedido rectifique su posición de que Sagasti sea vacado por el Congreso de la República y sea reemplazado por Otto Guibovich (Acción Popular) hasta el 28 de julio. “Rectifícate Rafael López Aliaga, porque esto sería un golpe de estado”, le ha dicho De Soto.,

Por un estado légítimo

En reciente comunicado, en el que De Soto ha desafiado a Lescano y Verónica Mendoza, a debatir con él sus propuestas electorales, recordó que en todas las democracias hay controversias, y que la ventilación de estas nos permite llegar a la verdad. “No puede ir proponiendo que se golpee y caiga un jefe de estado porque pensamos que lo está haciendo mal. Tenemos la obligación de reconocer, como lo han hecho las otras naciones del mundo, que estamos en un estado legítimo”, dijo.

“Vacuna no es eficaz”

La controversia sobre la eficacia o no de la vacuna, está lejos de haber concluido porque el exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS) y candidato al Congreso por Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, adelantó que no se rectificará y que insistirá en su denuncia que pone en tela de juicio la efectividad de la vacuna de Sinopharma. “No hubo ninguna intención de alarmar a nadie y menos de boicotear un plan de vacunación. No tengo por qué retractarme”, dijo.

Solidaridad con Beto

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) rechazó la amenaza del gobierno para acallar al periodista Beto Ortiz, conductor del programa “Beto a Saber” y el canal Willix TV, por haber difundido la opinión del exdirector del INS, Ernesto Bustamante, que ponía en duda la eficacia la vacuna Sinopharma. Coincidentemente, el ciudadano Edison Tito Peralta y otros 110 ciudadanos denunciaron a Ortiz y Willax en la Fiscalía por el presunto delito de grave perturbación contra la tranquilidad pública.