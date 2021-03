Perú | Carnecitas (09/03/2021)

Gobierno no debe mantener en reserva precio de la vacuna y tampoco el acuerdo secreto con Odebrecht / El gobierno del presidente Francisco Sagasti haría bien en revelar el costo de las vacunas Sinopharma adquiridas al laboratorio del mismo nombre de nacionalidad china y al hacerlo con seguridad se confirmaría lo que el propio presidente de Sinopharma, Liu Jingzhen, reveló a la prensa internacional, de que dos dosis para inmunizar no podrían costar más de 1,000 yuanes, equivalente al cambio actual a US$ 77.25 por dosis, lo que confirmaría que el Perú compró las vacunas más caras del planeta.

No se discute la calidad de la vacuna, sino el precio

Pero, ojo, no estaría en discusión la calidad de la vacuna china, sino el precio. Según el portal convoca.pe, remitiéndose a un documento filtrado por la Secretaría de Presupuesto y Protección del Consumidor de Bélgica, las vacunas de Sinopharma son en efecto caras, en relación a otros laboratorios. Según este listado confidencial, Oxford / AstraZeneca cuesta 1,78 euros; Johnson & Johnson: 8.50 dólares; Sanofi / GSK: 7,56 euros; Pfizer / BioNTech: 12 euros; Curevac: 10 euros y Moderna: 18 dólares.

Comparación odiosa

La premier Violeta Bermúdez en una entrevista radial se ha negado a revelar el precio final de la vacuna porque, dizque, los contratos tienen una cláusula de confidencialidad, lo cual, ha hecho recordar el “acuerdo secreto” entre los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez y la corrupta empresa Odebrecht, por el cual esta se comprometía a colaborar con las investigaciones, a cambio de algunos aparentes beneficios, que se mantienen en secreto. El gobierno debería abolir este tipo de misterios.

Arruga lo persigue (Cap I)

Hace unos días el candidato presidencial, César Acuña, cercado por preguntas de su entrevistador, reconoció que su universidad que lleva el nombre del más grande poeta peruano y universal, tiene ingresos anuales de más un billón de soles. Hasta allí todo correcto, pero no todo lo que brilla es oro, porque el empresario tiene acreedores, entre ellos un asesor de prensa, que lleva meses gestionando que le honre una deuda antigua, que con seguridad a él no le representa ni un cabello de su peculio. Si así dice que quiere gobernar al país realmente deja mucho que desear. ¡Plop!

Otra vez Cecilia García

La congresista Cecilia García, criticada por propios partidarios de Podemos Perú por sus discursos altisonantes y agresivos, volvió ayer durante el debate de un proyecto de ley contra el acoso político, en el marco del Día Internacional de la Mujer, a salirse del tema en debate, para acusar a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, de ser “la peor presidenta del Congreso de la historia” y de “abusar de su poder para acosarla”. Al negarse a retirar sus palabras, la sesión tuvo que suspenderse.

Mas “perlas”

Anteriormente, García ha protagonizado intervenciones parecidas, como la que hizo durante el debate de las abusivas tasas de intereses del sistema bancario, donde calificó a los bancos, al presidente del BCR y al superintendente de Banca, Seguros, de “terroristas”, “esclavistas” y “bandas criminales”. También se recuerda el exabrupto que profirió en un audio en el que calificó de «asesinos» a los miembros de la Mesa Directiva del Congreso que lidera Mirtha Vásquez.

Ley para gestantes

Felizmente, el Congreso está a la altura de las ligas mayores, ayer aprobó el proyecto de ley 5933, del congresista Luis Roel Alva (AP), por el cual se subsana un vacío en el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y aprobó ampliar la protección contra el despido arbitrario a las embarazadas, en periodo de descanso pre- y postnatal o durante el periodo de lactancia, a favor de las que se encuentran en periodo de prueba o en contrato a tiempo parcial.

Trapos al sol

En el debate de candidatos presidenciales, convocado por la Contraloría, para que expongan sus políticas en caso de llegar al gobierno, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sacó al fresco a su ocasional rival, Yonhy Lescano, de Acción Popular, y le enrostró ser el candidato del populismo y demagogia que acusa y acosa a mujeres, en alusión a una denuncia de acoso que enfrentó en el pasado. Lescano le contestó que era una acusación falsa, porque el PJ lo desestimó y archivó.

Round Keiko-Ollanta

Algunos candidatos cultivan los puyazos , como el que ayer el expresidente del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala, le endilgó a su competidora, Keiko Fujimori, luego de que ella sostuvo que no apoyará una censura o vacancia contra el presidente, Francisco Sagasti. “Después de conspirar contra la democracia e incendiar la pradera, viene con un balde con agua. La clásica escopeta de dos cañones”, le dijo el exmandatario.

Vacuna sin dudas

El ciudadano peruano, Malcolm Zárate, residente en China, en una entrevista radial ha llamado la atención a los políticos peruanos que llevados por la pasión política estarían restándole credibilidad a la vacuna china Sinopharma, porque advierte que su eficacia está fuera discusión en la nación asiática, donde ha sido aplicada a más de 34 millones de ciudadanos, así como a más de 5,000 legisladores de las asambleas legislativas de todas las regiones. “La vacuna no tiene dudas”, dice.

