¿Es bueno utilizar toallitas desmaquillantes?

Las toallitas desmaquillantes son un recurso muy recurrido cuando salimos de viaje y no queremos llevarnos todos nuestros productos de limpieza facial o cuando llegamos tarde a casa después de una noche de fiesta. Sin embargo, las toallitas desmaquillantes no gozan de muy buena fama en general, de hecho, son muchas las fuentes que indican que no eliminan realmente los restos de maquillaje y contaminación, sino que los extienden por el rostro, ¿es esto cierto?Otra ventaja es su portabilidad y su tamaño: puedes llevarlas en el bolso y usarlas en cualquier lugar o tenerlas en la mesilla de noche y desmaquillarte desde la cama.

¿Por qué es importante usarlas junto a otros productos de limpieza facial?

A pesar de todas las ventajas de las toallitas desmaquillantes y de su poder para sacarnos de más de un apuro, no es conveniente usarlas como producto de limpieza facial único. Las toallitas eliminan los restos de maquillaje y de suciedad de la capa más superficial de la dermis, pero no llegan a limpiar los poros en profundidad. Si las usamos como desmaquillante habitual, la suciedad y contaminación puede empezar a acumularse en las capas de la dermis más profundas, provocando acné, exceso de grasa y favoreciendo el envejecimiento prematuro de tu rostro.

Para hacer un buen uso de la toallita te recomendamos utilizarla como paso 1 de rutina desmaquillante. Elimina la primera capa de maquillaje, pintalabios y máscara de pestañas con ella. Después, elimina los restos que han quedado con un tónico, agua micelar o jabón limpiador para que los poros queden perfectamente limpios y libres de suciedad, tu piel respire y puedas evitar futuros problemas.

Las toallitas desmaquillantes también son un recurso muy válido para ocasiones puntuales en las que la prisa aprieta y no tienes tiempo de una rutina facial más completa.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial