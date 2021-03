Hija de la cantante Alicia Villarreal denuncia abuso sexual

Melenie Aideé, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar en noviembre de 2016.La revelación se dio a través de un post en Instagram en el que contó que alguien a quien consideraba un hermano, aprovechó una noche que estaba solos en su casa para tocarla sin su consentimiento.

La joven de entonces 17 años narró que estuvo encerrada dos horas llorando y que cuando decidió enfrentarlo, él ya no estaba en su domicilio. “Le llamé a mis papás histéricas, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad.Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada», continuó. Melenie también señaló que su mamá y su padrastro Cruz la apoyaron y siempre estuvieron de su lado, pero que otros miembros de su familia la cuestionaron, minimizaron su abuso e incluso ignoraron el problema durante años.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia” y añadió que “uno no sabe lo que viva la otra persona hasta que le pasa».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial