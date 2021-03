City of Lies: Primer tráiler del regreso de Johnny Depp al cine

Johnny Depp lleva experimentado unos años complicados en lo profesional y lo personal. El actor se vio envuelto en un conflicto judicial por acusaciones de maltrato y abusos con su antigua pareja, Amber Heard, llevándolo a dejar sagas como Animales Fantásticos y Piratas del Caribe, en la que Disney le prohibió participar. Tras meses de revuelos y sentencias en su contra, Depp respira aliviado al ver que City of Lies, tiene fecha de estreno (vía Cinemanía). Os mostramos su tráiler.

Una película que ha estado guardada en un cajón

La cinta data de 2018, y está dirigida por Brad Furman (Infiltrado), pero ha sufrido una serie de problemas en su paso a las salas. La distribución se vio afectada considerablemente debido a las polémicas constantes que han rodeado a Johnny Depp, estrella de la cinta. Aunque en España no tiene fecha de lanzamiento, y podría llegar a vídeo bajo demanda en alguna plataforma, en Estados Unidos por fin podrán verla el 19 de marzo y en abril en streaming y digital. No obstante, la temática promete. City of Lies ahondará en la historia real sobre el asesinato a tiros de The Notorious B.I.G., uno de los mejores raperos jamás vistos sobre un escenario, que fue abatido a tiros tras una fiesta de premios en 1997. Depp encarna a Russell Poole, un detective de Los Ángeles quien estuvo presente en a la escena del crimen.

El policía ha seguido estudiando el caso más de dos décadas después, y dado que hablamos de crimen complicado, lleno de dobleces e incluso de teorías de la conspiración, parece que la trama tendrá miga. En el film estará acompañado de Forest Whitaker (El último rey de Escocia), que dará vida al periodista Jack Jackson. En relación al rapero, os recordamos que Netflix estrenó recientemente el documental Biggie: I Got a Story to Tell, contándonos más de este traumático suceso.

