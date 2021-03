Columna Alfredo Millan #10M

«Leyendo en estos días la obra PENSAMIENTO POSITIVO, como método práctico para disfrutar la vida, conseguía que ese pensamiento positivo consistiera en aprovechar la sugestiónabilidad de la mente subconsciente para forzarla a seguir una dirección deseable. La información pasa de la mente consciente al subconsciente y esa mente subconsciente no razona, no juzga si la información es correcta o errónea, razonable o absurda, veraz o falsa; solo se limita a almacenarla como un criado fiel, de allí que tengamos que romper ese pensamiento vicioso para dar lugar a un pensamiento positivo. Por eso digo yo, que cuando uno sueña, es algo que está allí almacenado en el subconsciente y viene aparecer en forma inesperada, no es que tu fórceps al pensamiento a soñar con esto o aquello; una vez soñé con mi padre, que ya tiene muchos años de muerto y al preguntarle que cómo era aquello, me dijo, que muy oscuro y que debía hacer muchos amigos, esto me inquietó mucho y consulté con el Psiquiatra Alexis Navarro, porque ellos tienen esa facultad de estudiar la Psique (mente) y me respondió que eso era algo almacenado en mi subconsciente sobre lo que para mí era el otro mundo, algo muy profundo y esa profundidad se traduce en oscuridad, porque es infinita

Ahora la vida una debe disfrutarla en la medida de sus posibilidades, sin dejar de proporcionarse sus gustos, por eso cada vez que veo un amigo de esos muy cercanos que se va, no hago más que repasar si él gozó o alcanzó a disfrutar esa vida, por ejemplo me decía, Pastor Heydra, Licho Fermín, Fucho Tovar, a mi manera de ver disfrutaron sus vidas, se dieron sus gustos, por eso soy de los que no contradicen ni menos critican los que escogen su camino, por referirme a alguien o algunos, Morel Rodríguez siempre le ha gustado verse envuelto en campañas, algunos dicen, porque eso lo he oído, que ya está muy viejo, y me digo, quien ha podido definir la edad con ese razonamiento o gusto, para él ese es su gusto, es lo que se llama el Pensamiento Positivo, se siente feliz haciéndolo, por eso era que ese gran Filósofo Chino Confucio, decía, no se trata de que a uno lo llamen viejo, no, sino que lo traten como a un viejo y usted ve, que la gente no lo trata como a un viejo, sino como a un Candidato que le gusta esa cualidad, que piensa que él es la persona indicada para resolver los problemas que estamos viviendo, el Cómo?, él lo sabrá, por eso a los seres humanos hay que dejarlos que hagan lo que ellos creen que es lo indicado o lo que su Conciencia le dicta, no su subconsciente, porque eso es vago, por ejemplo el Chino Oliver o José Antonio González Millán, (algo me corresponde) un joven con posibilidades económicas, porque eso es otra, él o el que se meta en esos bastidores sabe que debe contar con algunos recursos, piensa que llegó el momento de participar en esa contienda, no es ni su papá ni su madre, y menos sus hermanos los que le han indicado o dicho que lo haga, no, nada que ver, él ve que en sus manos está la solución para la Ciudad Marinera, tiene capacidad y recursos, PERO, su problema a mi manera de ver va a radicar en algo que me decía ese pensador Democrático y muy inteligente, el Dr. Braulio Jattar, que no es otra cosa, sino la de contar con aliados, ahora esa gran mayoría está en las masas de Independientes que al fin y al cabo son mayoría, pero que no les gusta ir a votar, y todo estaría en convencerlos, y creo a ciencia cierta que tiene cómo, porque ya esa masa está cansada de ver pasar políticos y ofertas, algo así pasó con el actual Alcalde Morel David, un joven que a pesar de haber nacido en cuna de padres y abuelo político, nunca había incursionado en ella y un día se dijo “Yo si Puedo” y saltó a la arena y la gente de ese Municipio que es en su mayoría Independientes, le creyeron y ahí lo tienen como Alcalde; ahora sin embargo, con el Alcalde de Porlamar, no pasa eso, él es Político y pertenece a un Partido Político, que de por sí ya tiene su gente en la calle y que ya tienen una maquinaria diseminada en todo el Municipio, podrá conseguir y no digo que no nuevos partidarios de acompañarlo en sus aspiraciones reeleccionistas, todo depende de lo que él como Alcalde haya hecho en ese Municipio, porque ya los que votaron por él para elegirlo Alcalde siguen allí, el problema radica, en saber si él ha avanzado, si ha captado y si su comunidad está conforme con su mandato; pero de que ese es su gusto de ir a la reelección, eso es él, nadie puede decirle que no lo haga, solo él y su conciencia le dirán si lo ha hecho bien o mal. ¿Usted, amigo lector que dice? Seguiremos encuestando para ver cómo andan esas preferencias de Oreja a Oreja»»

Nota de Prensa

Reporte Confidencial