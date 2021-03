Conindustria dispuesto a reunirse con Jorge Rodríguez para que haya soluciones y «no solo fotos»

El presidente de Conindustria, Adán Celis, dijo este martes que están dispuesto a mantener una reunión como la que tuvo Jorge Rodríguez y la AN/6D con Fedecámaras, siempre y cuando sea para generar soluciones ya que no se pueden seguir creando «expectativas» nada más.

«Nosotros estamos abierto a un encuentro de respeto donde vamos a manifestar todas la incongruencias que han habido. Pediremos que haya una rectificación inmediata. Ya tenemos listo un documento donde vamos a solicitar que se rectifiquen los cambios. No pueden ser solo reuniones para sentarse y tomarse fotos. Deben ser para trabajar», explicó Celis en entrevista a Unión Radio.

El directivo recuerda que ellos apoyan el diálogo que hubo en Fedecámaras en el sentido de «dar ese paso de encuentro que ocurre en cualquier nación del mundo», pero que los diálogos «no pueden ser eternos. No puedes estar en un diálogo sin conseguir soluciones… Ya se pasaron una serie de petitorios, de soluciones que deben tomarse y el Gobierno tiene que responder. Ya transcurrieron más de 2 semanas y no ha habido respuestas. De aquí en adelante de haber respuestas a lo que nosotros solicitamos para que podamos continuar».

A su juicio, las fotos «se sacan cuando haya algo cumplido: «Estamos aquí para informar que se modificaron leyes en beneficio de los venezolanos». Pero no podemos seguir generando expectativas».

Ello lo dije referente a las fotos de Ricardo Cusanno con Jorge Rodríguez hace semanas.

Y continúa: «Si nosotros tenemos que anunciar soluciones al país… ¿Cómo no me voy a reunir si se dice que se va a respetar la propiedad privada y no habrá expropiaciones? Por supuesto que uno se saca fotos, pero con anuncios completos».

En cuanto al documento que Conindustria tiene preparado ante una posible reunión, reveló que se trataría el tema de los aranceles y la equidad entre producción nacional e importaciones; liberación del encaje legal; financiamiento; solución a los servicios públicos y la distribución de combustible y respeto a la propiedad privada.