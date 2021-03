Caracas.- El director de El Pitazo, César Batiz, mantuvo una entrevista con el Director de Asuntos Consulares de Venezuela en EE.UU., Brian Fincheltub en la que se discutieron las dudas más frecuentes tras la aprobación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para venezolanos.

«El TPS no tiene un camino a la residencia permanente, pero se esta discutiendo una propuesta para que luego el mismo si pueda conducir a la residencia. Sin embargo, actualmente no es así».

Los venezolanos en Estados Unidos tendrán 180 días, contados desde el 9 de marzo de 2021 para solicitar el TPS aprobado por el gobierno de Joe Biden, y así optar por una estadía regular y un permiso de trabajo que tendrá validez por un periodo de 18 meses.

«Son medidas que agradecemos y que son un paso más, pero el foco es recuperar la libertad de Venezuela, y cuando esto pase vamos a necesitar que esta gran diáspora pueda regresar a levantar a Venezuela; que por ahora esa protección no tenga que ser extendida, porque si recuperamos la democracia todos podremos volver», expresó el director de asuntos consulares.

¿Cuáles son las diferencias entre el TPS y el DED?

Donald Trump concedió el pasado 19 de enero, un día antes de ceder la presidencia estadounidense, el beneficio de la Salida Forzosa Diferida (DED) a los afectados por «la situación de deterioro dentro de Venezuela».

Fincheltub explica que tanto el DED como el TPS son mecanismos migratorios a los que los venezolanos en Estados Unidos pueden optar de manera temporal. «La diferencia principal radica en que si pides un permiso asociado al DED será válido hasta julio de 2022, mientras que si se solicita asociado al TPS, será vigente hasta septiembre de 2022«.

«Ambos favorecen al venezolano. Yo recomendaría particularmente que apliquen al TPS debido a que el permiso de trabajo será hasta septiembre de 2022, pero en realidad ambos tienen los mimos beneficios y son muy positivos», expresó el director consular.

¿Se puede solicitar el TPS como grupo familiar?

A diferencia de otros estatus migratorios, el TPS es una protección individual, por lo que cada ciudadano que desee aplicar a dicha protección debe hacerlo de manera individual, teniendo en cuenta que no hay grupos familiares asociados a dicho estatus.

«Si eres un padre de familia, tienes esposa y tres hijos, el hecho de que apliques al TPS no hace que este aplique en ellos automáticamente. Ellos deben hacer el mismo proceso», explicó Brian Fincheltub.

¿Cuál es el tiempo de espera para recibir el TPS?

Por los momentos, no hay un tiempo estimado en el que un solicitante de TPS pueda recibir la aprobación del mismo. «Al ser un mecanismo que recién empieza es difícil decir cuales van ser lo tiempos de procesamiento».

Sin embargo, el director consular explica que la solicitud del permiso de trabajo es un proceso a parte que puede tardar un periodo de ocho a 13 semanas, dependiendo de la oficina en la que esté siendo procesado. «Hay cuatro oficinas para procesar todos los casos, que se estiman sean 333.000 ciudadanos elegibles. Dos estarían ubicadas en Arizona y otras dos en Chicago«, dijo Fincheltub.

¿Poseer doble nacionalidad impide optar al TPS?

Poseer doble nacionalidad no le impide al ciudadano solicitar el TPS, sin embargo las autoridades migratorias de Estados Unidos toman en cuenta la nacionalidad operativa, es decir aquella que se utilizó para ingresar al país norteamericano.

«Al momento de solicitar el TPS, incluso si entró con otra nacionalidad, lo mas importante es demostrar su arraigo a Venezuela, explicar por qué esta aplicando al TPS como venezolano y por que no se esta yendo a ese otro país. Sabemos que es el caso de muchos venezolanos que tienen pasaporte europeo, no porque vivieran allí si no porque es complicado acceder a un pasaporte por la vía tradicional; y muchos ciudadanos han usado este pasaporte como un documento de viaje», expuso Brian Fincheltub.

El director de asuntos consulares recomendó que los ciudadanos que posean doble nacionalidad y deseen aplicar al TPS, se asesoren con un abogado experto en temas migratorios.

¿Se puede llevar un proceso de asilo junto al TPS?

Lo venezolanos que se encuentren en un proceso de solicitud de asilo activo pueden optar al TPS y llevar ambos procesos de forma paralela. «De ser negado el asilo, aun pude ser solicitado el TPS. Si este estatus es negado se debe a que la persona es inelegible por poseer un récord criminal en EE.UU., si el Departamento de Seguridad Nacional lo considera una amenaza para el país, o que tenga otra nacionalidad».

¿Se puede aplicar al TPS con el pasaporte vencido?

El director de asuntos consulares recordó que en el año 2019, el presidente interino Juan Guaidó, emitió el Decreto 006 desde la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), en el que se extendía de forma automática la vigencia de los pasaportes por cinco años a partir de la fecha de vencimiento impresa en los mimso.

«EE.UU. fue el primer país que reconoció esta medida. Al momento de señalar cuándo vence el documento, se deben sumar cinco años a partir de la fecha de vencimiento, siendo esa la fecha que se colocará al momento de realizar cualquier trámite migratorio», explicó Fincheltub.

En caso de que una persona sufriera un robo de su pasaporte, la Embajada de Venezuela en Estado Unidos ofrece un trámite llamado Certificado de Nacionalidad, el cual está dirigido a personas que han perdido el pasaporte. «Sirve como una manera de identificación valida en EE.UU. para acceder a otro trámite. Si a ustedes le robaron o extraviaron el pasaporte, pueden solicitar un Certificado de Nacionalidad y aplicar al TPS».

¿Cómo pueden aplicar al TPS los menores de edad?

«Deben seguir el mismo proceso de llenar la Planilla I-821 para solicitar el TPS; y si quisieran tener un número de seguridad social, podrían solicitar el permiso de trabajo, no porque vayan a trabajar si no para obtener ese numero», explicó Brian Fincheltub.

Asesoría gratuita para venezolanos

El director de asuntos consulares expuso que a través del correo [email protected] se pueden solicitar asesoría gratuita para cualquier tramite. «Tenemos un gran equipo de voluntarios, héroes anónimos, que atienden todas las solicitudes que lleguen y en muchos casos podemos ayudar a que aquellos que no cuenten con recursos, se pongan en contacto con una ONG».

A su vez, recordó que el proceso de solicitud del TPS está diseñado para que pueda hacerlo el ciudadano por si solo, sin necesidad de acudir con un abogado. Todos los pasos a seguir para optar por el estatus migratorio se encuentra en uscis.gov en la sección TPS Venezuela.

Brian Fincheltub invitó a los ciudadanos venezolanos a ingresar en us.embajadavenezuela.org, en donde se puede encontrar un censo para que los venezolanos que necesiten protección se registren y así se genere un canal de información directa.

¿Se puede viajar fuera de EE.UU. con el TPS?

Se puede viajar tras solicitar un permiso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis), pero se recomienda que solo sea en casos de emergencia, puesto que no se asegura el reingreso a los Estados Unidos.

¿Se debe pagar para solicitar el TPS?

El costo total del TPS es de 545 dólares, sin emabrgo, dependiendo del caso personal de cada ciudadano, esta tarifa podría variar.

Brian Fincheltub explicó que la Planilla I-821 que sirve para solicitar el TPS, tiene un costo de 50 dpolares, los datos biométricos solicitados por el Uscis tienen un valor de 85 dólares y el permiso de trabajo tiene un costo de 410 dólares.

«Los menores de 14 años, deben cancelar 50 dólares por la planilla del TPS; aquellos de edades comprendidas entre los 14 y 65 años deberán cancelar 50 dólares por el TPS, 85 dólares por los datos biométricos y 410 dólares por el permiso de trabajo; mientras que los mayores de 66 años solo deben cancelar 50 dólares por el TPS y 85 dólares por datos biométricos», explicó el director consular.

A su vez destacó que si el solicitante no posee los recursos para solicitar el permiso de trabajo, puede solicitar la planilla del TPS y posteriormente solicitar el permiso de trabajo, siempre y cuando sea en el periodo de 180 días establecidos para solicitar el estatus migratorio.

Redacción El PitazoVista_2

