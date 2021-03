España | La Comunidad de Madrid publica el decreto de convocatoria de elecciones en el BOCM

Madrid ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el decreto de disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo, anunciado este miércoles por la mañana por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

La publicación oficial de la llamada a las urnas es uno de los puntos controvertidos en la batalla política que se ha iniciado en la Comunidad de Madrid, después de que Cs se echara en brazos del PSOE para desbancar al PP en la Región de Murcia.

OKDIARIO publicaba este mismo miércoles en exclusiva el certificado que demuestra Ayuso convocó las elecciones autonómicas antes de que PSOE y Más Madrid presentaran sendas mociones de censura.

El certificado viene firmado por “FABIO PASCUA MATEO, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO”. Y en él se confirma “que el Consejo de Gobierno, en su sesión de 10 de marzo de 2021, a propuesta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y según se desprende del Acta provisional correspondiente ha informado a los Consejeros de que una vez oída la deliberación del Consejo ha acordado proceder a la disolución de la Asamblea de Madrid y convocar elecciones”.

El documento añade que “la sesión del Consejo ha finalizado a las once horas y cuarenta y cinco minutos. Así mismo certifica que finalizado el Consejo, la Presidenta ha firmado a las doce horas y veinticinco minutos, el Decreto”.

Una vez disuelta la Asamblea, los grupos pueden presentar recursos y el terremoto desatado por Ciudadanos muy probablemente deba ser dirimido en los tribunales de justicia.

Murcia, el detonante

El acuerdo entre socialistas y naranjas en el histórico feudo del PP, donde gobernaba desde hace 26 años, ha provocado un terremoto con réplicas en el resto de los territorios donde el centroderecha gobierna en coalición. Y ninguno tan codiciado como el de Madrid. De ahí que Ayuso haya decidido adelantarse a cualquier tentación que pudiera tener Inés Arrimadas en su giro de acercamiento al PSOE.

El adelanto electoral ha irritado al líder de Ciudadanos en Madrid y vicepresidente de Ayuso, Ignacio Aguado, que ha comparecido para mostrar su sorpresa por la decisión de Ayuso y acusarle de anteponer «su propio interés frente al de los madrileños». «Era un Gobierno que funcionaba bien, es una temeridad, ir a las urnas cuando están preocupados de si sus familiares», ha asegurado el dirigente naranja desde la sede de la Vicepresidencia autonómica tras negar que Ciudadanos estuviera planteándose una moción de censura en Madrid.

Pero Ayuso no le cree. Está convencida de que de no haber disuelto la Asamblea, Cs y el PSOE hubieran seguido el camino murciano. Por eso ha decidido poner el futuro de Madrid en manos de los madrileños. «No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas. Estamos en un gran país de ciudadanos libres, en una democracia plena. Y aquí los ciudadanos son adultos, son responsables, así les hemos tratado durante la pandemia y estamos orgullosos por eso», ha proclamado en su comparecencia para anunciar el adelanto electoral.