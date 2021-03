Esta es la reacción viral del famoso ‘bebé Yoda’ de TikTok

TikTok es una de las redes sociales que está más de moda. En ella aprendemos algunos bailes, vemos retos increíbles y nos dejamos asombrar por el ser humano. Los padres de este simpático bebé fans de la serie de El Mandaloriano han convertido a su hijo en un símbolo. El niño, llamado Achiles escucha con atención a sus familiares, hasta que lo comparan con el bebé Yoda. Entonces sin saber muy bien si ha entendido lo que le dicen o no, empieza a llorar desconsoladamente. Su reacción se ha convertido en viral y acumula millones de visualizaciones.

El ‘bebé Yoda’ causa sensación en TikTok

El día a día de esta pandemia está marcado por TikTok. Desde que empezaron los confinamientos por todo el mundo ha llegado a sumar miles y miles de nuevos usuarios cada mes. No es de extrañar que, en Estados Unidos, lugar en el que se ha grabado este vídeo sea una auténtica sensación cada nuevo vídeo que llama la atención.

Este viral nos presente a Achiles Ramírez, un bebé de pocos meses que ha viajado para conocer a su familia. No es fácil para un bebé conectar con sus nuevos familiares. Se recomienda y, más en tiempos de pandemia, que los recién nacidos reciban el mínimo de visitas posibles o se muevan poco de sus casas.

Esta familia decidió que había llegado el momento de que Achiles conociera a su abuelo Martín y a su tía Sonia. El bebé de meses estaba en esa edad en la que parecen ‘muñequitos’. Su aspecto físico se cuestiona en este vídeo. Abuelo y tía hablan de cómo de bonito es el bebé, tanto que comparan a Achiles con el famoso ‘baby Yoda’.

El bebé ajeno a todo parece escuchar algo raro y empieza a llorar desconsoladamente. Quizás fuera la emoción de salir de casa o de estar en brazos de alguien que aún no conoce. Su reacción se convirtió en viral y ha hecho que todos los fans de esta serie reaccionen al mismo tiempo. Un nuevo bebé al que parece que el Mandaloriano no gusta en absoluto.

Achiles ya apunta maneras y no quiere que se le compare con un personaje televisivo. Al menos no con un bebé que está de moda. El niño no quiere parecerse a baby Yoda y lo demuestra con un grito desesperado. Sus lloros han generado miles de reacciones en TikTok, este bebé quiere ser él mismo.

