Esto es lo que se compra en Maturín con los billetes nuevos

Maturín.- En la capital de Monagas, Maturín, los habitantes aseguraron a El Pitazo este 10 de marzo que son pocas las cosas que se pueden comprar con los billetes del nuevo cono monetario, anunciado el pasado 5 de marzo por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En la calle, la gente no está muy animada con los billetes porque consideran que la inflación se come todas las opciones. “Los precios de los alimentos aumentan cada día en los supermercados, así que no creo que esos billetes sirvan de mucho”, consideró Bianca Palacios, ama de casa. Palacios dice que para comprarle una chupeta a su hija necesita juntar todos los billetes.

Rubén Idrogo, habitante de Las Cocuizas, dice que la nueva moneda impulsará la especulación con el pasaje en el transporte público porque los conductores y colectores no aceptarán el billete de 50.000 bolívares y ajustarán las tarifas a su conveniencia. “Es necesario más control de parte de las autoridades”, refirió.

Pero otros usuarios, como Roberto González, dicen que con el billete de 200.000 y el de 500.000 bolívares sólo pueden pagar el pasaje desde otro municipio, como desde Caripito hasta Maturín. “Es para lo único que servirá porque ni siquiera juntando todos los billetes puedes comprar medio kilo de queso”, agregó el residente de Caripito, municipio Bolívar.

Los usuarios consultados para esta nota hicieron un listado con los artículos que pueden comprar con los nuevos billetes del cono monetario:

2 kilogramos de ocumo chino con un billete de 500.000 bolívares.

Una chupeta juntando los tres billetes.

Un pan campesino con un billete de 500.000 bolívares.

Dos tomates con el billete de un millón de bolívares.

Tres salchichas con un billete de un millón de bolívares.

Jesymar AñezOriente

