Estos son los países que siguen reconociendo a Guaidó como presidente de Venezuela

Este 23 de marzo se cumplen dos años y dos meses desde que Juan Guaidó se convirtió en el presidente interino de Venezuela, lo que le ganó el reconocimiento de más de 55 países. Actualmente, hay cosas que han cambiado, desde hace un año no ha logrado entrar al Palacio Legislativo y su estrategia para salir de Maduro pasó del «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones» a «exigir condiciones para elecciones libres».

«Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos 233 de la Constitución, ante Dios todo poderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados, Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela», aseguró Juan Guaidó ante miles de personas en Caracas.

Casi de forma inmediata, la comunidad internacional comenzó a reconocer su mandato. Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y la OEA expresaron su apoyo a Guaidó. Posteriormente, el asalto y militarización del Palacio Legislativo el 5 de enero de 2020, la gira internacional de Guaidó en febrero de ese año, una jornada de protestas que apenas empezaba cuando fue truncada por la pandemia mundial, la Consulta Popular y las elecciones legislativas convocadas por el oficialismo; son algunos de los capítulos que ha sorteado durante el último año.

Pero, ¿cuáles son los países que lo siguen reconociendo y cuáles no?



Lo reconocen:

–Japón: su ministro de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo que el país asiático sigue de cerca la situación de Venezuela, ya que duda de la legitimidad de la AN/6D. También expresó abiertamente su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino.

–Canadá: Canadá anunció el lunes, 4 de enero, que continuaría reconociendo a la AN presidida por Guaidó como la única entidad legítima, pese a que el régimen de Nicolás Maduro avance en la instalación de la AN/6D.

“Considerando que las elecciones del 6 de diciembre no fueron libres ni justas, Canadá continuará reconociendo a la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015 como la legislatura legítima de Venezuela y a su presidente como presidente interino”, expresó un mensaje del ministro de Relaciones Exteriores del país norteamericano, François-Philippe Champagne. “Canadá siempre estará junto a Venezuela en su lucha para restablecer la democracia”.

–EEUU: «Estados Unidos reconoce al presidente interino Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El presidente Guaidó y la Asamblea Nacional legítima fueron elegidos en forma libre en 2015 por el pueblo de Venezuela. El 26 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional votó a favor de reformar el Estatuto de la Transición que, junto con la constitución venezolana, representa un fundamento jurídico expreso para que continúe su función constitucional. La Asamblea Nacional legítima también votó el establecimiento de una Comisión Delegada subsidiaria, en virtud de los artículos 195 y 196 de la constitución venezolana. El presidente Guaidó y la Asamblea Nacional son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano que reconoce la comunidad internacional y deben ser libres del hostigamiento, las amenazas, la persecución y otros abusos por parte de Maduro», suscribe un comunicado de EEUU de enero de este año.

–Colombia: La Cancillería de Colombia expresó el martes 5 de enero, cuando el oficialismo instaló la nueva AN, que Colombia no reconoce legitimidad ni legalidad de los comicios realizados el 6 de diciembre de 2020, ni tampoco reconoce a quienes resultaron «ilegítimamente favorecidos para integrar» la AN/6D.

El gobierno de Iván Duque ratificó su decisión de continuar reconociendo el mandato de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, elegida en diciembre de 2015, así como al presidente interino, Juan Guaidó.

–Brasil: El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, afirmó el martes 5 de enero, que Brasil seguirá reconociendo a la AN/2015. Araújo afirmó que los diputados elegidos en diciembre se beneficiaron de una farsa para favorecer a Nicolás Maduro, y que por ese motivo el mayor país latinoamericano seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y que es liderada por el líder opositor Juan Guaidó.

“Ante la pretensión de Nicolás Maduro de instalar una nueva ‘asamblea’ con base en la farsa electoral de diciembre último, el Gobierno brasileño reitera su reconocimiento a la Asamblea Nacional legítimamente elegida en 2015 y su compromiso con las fuerzas democráticas de Venezuela”, dijo Araújo. “Seguiremos trabajando con la actual legislatura y con Juan Guaidó en la calidad de presidente encargado, esperando que en breve sean realizadas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes para colocar fin a la usurpación de Maduro y su complot con el crimen organizado”, concluyó el canciller.

–Uruguay: «Uruguay no reconoce la legitimidad de la AN/6D, debido a que ella es el resultado de un acto electoral realizado sin las mínimas garantías de transparencia, inclusión y verificación».

«La violación del estado de derecho por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, así como la falta de separación de poderes en Venezuela, que impide la acción independiente de la justicia, reflejan un marco de degradación de las instituciones democráticas que se agrava con la instauración de un órgano parlamentario cuya integración es ilegítima», agrega el documento.

–Chile: el Gobierno de Sebastián Piñera, expresó su rechazo al Parlamento de mayoría chavista que se instaló en Venezuela, al considerar que «carece de legitimidad», y reiteró su respaldo al líder opositor Juan Guaidó.

«La dictadura de Nicolás Maduro ha instalado una Asamblea que carece de toda legitimidad, ya que tuvo su origen en una elección fraudulenta», dijo el canciller chileno, Andrés Allamand, en referencia a los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre en Venezuela. En video publicado en redes sociales, Allamand reiteró que su país «respalda la comisión delegada de Juan Guaidó», además de instar a la comunidad internacional «a agrupar los esfuerzos para encontrar una salida política en Venezuela a través de elecciones libres lo antes posible».

–Marruecos: el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ratificó a inicios de febrero, su reconocimiento a la AN/2015 y a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Al tiempo que reiteró que la salida a la crisis tiene que pasar necesariamente por la realización de unas «elecciones libres y democráticas».

Burita conversó directamente con Guaidó para expresarle nuevamente el respaldo del gobierno de Rabat a su «administración interina», mientras que el político venezolano le manifestó su apoyo a la «propuesta de autonomía en la región del Sáhara basada en el reconocimiento de la soberanía marroquí» y dijo que la iniciativa de autonomía de Marruecos es la única forma para dar estabilidad a la región.

–República Checa: el Ministerio de Asuntos Exteriores de República Checa, ratificó el 26 de enero de este año, su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y de la AN legítima. “Las elecciones parlamentarias de diciembre fueron ilegítimas y, por tanto, la Unión Europea no reconoció su resultado en las Conclusiones del Consejo de enero”, indicó el organismo en una nota difundida por sus redes oficiales.

–Alemania: el secretario de Estado de Alemania, Miguel Berger, informó también el 4 de febrero, haber sostenido una «reunión interesante» en Berlín con el coordinador nacional de VP, Leopoldo López, a quien le reiteró que la nación europea continúa respaldando a las «fuerzas democráticas» que hay en Venezuela para buscar una salida a la crisis por intermedio de elecciones presidenciales libres, justas y creíbles.

–Australia: el 11 de febrero de 2021, Australia manifestó que reconoce al presidente de la AN/2015, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, informó la ministra de Exteriores australiana, Marise Payne. «Australia reconoce y apoya al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, de conformidad con la Constitución de Venezuela y hasta la celebración de elecciones», dice el comunicado.

–Reino Unido: El gobierno británico sigue reconociendo como legítima la anterior asamblea venezolona, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, y a éste como presidente encargado de Venezuela reafirmó, el pasado 7 de enero de 2021, el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

«El Reino Unido sigue reconociendo a la AN elegida en 2015 y a su presidente como presidente interino, ya que las elecciones legislativas de diciembre no fueron ni libres ni creíbles», afirmó Raab en Twitter.

– Suecia: este miércoles 10 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, ratificó su respaldo a Juan Guaidó, quien además es reconocido por parte importante de la comunidad internacional como mandatario encargado de Venezuela.

«Hoy hablé con Juan Guaidó y reafirmo el compromiso de Suecia con la ayuda humanitaria y el apoyo a todos los actores que trabajan por un retorno pacífico a la democracia en Venezuela», escribió la ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde, a través de su cuenta en la red social Twitter.

Reclamos ante comunicado de Josep Borrell que desconoce a Guaidó como presidente



El miércoles 6 de enero de este año, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, aseguraba que la UE mantendrá sus contactos «con todos los actores políticos y de la sociedad civil para devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente».

Tras la difusión del comunicado, el Parlamento Europeo solicitó a los gobiernos de la UE que reconozcan a Guaidó como presidente interino de Venezuela, según resolución acordada el jueves 21 de enero. La resolución no es legalmente vinculante, pero tiene peso político, reseñó DW.

El Parlamento Europeo «pide a (…) los estados miembros que reconozcan de forma inequívoca la continuación constitucional de la legítima AN elegida en 2015 y al presidente interino legítimo de Venezuela, Juan Guaidó». Insiste en reconocer como «última libre expresión de los venezolanos en un proceso electoral» a la «Asamblea electa en 2015, a su presidente Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada» que funciona desde hace dos semanas.

Esta Resolución resultó aprobada por 391 votos a 114, apenas dos días después que el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, insistiera ante ese mismo parlamento que el Consejo Europeo «nunca se refirió a Guaidó (…) como presidente» de Venezuela, por falta de unanimidad en los países del bloque.

Desde agosto de 2020, 28 países exigían «elecciones presidenciales libres»



Un grupo de 28 países, entre ellos EEUU, varios miembros del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y otros como Israel y Corea del Sur, emitieron el viernes 14 de agosto de 2020, una declaración conjunta pidiendo apoyo a la transición democrática en Venezuela.

El texto llama «a todos los venezolanos», de toda ideología y tanto civiles como militares, a comprometerse «de manera urgente» a apoyar un proceso para establecer un gobierno de transición inclusivo «que lleve al país a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible». Dice que ese proceso debe permitir que la AN/2015 cumpla «plenamente» sus funciones, y debe restablecer «la independencia» del TSJ y del CNE. Y señala que los «avances» realizados en las negociaciones facilitadas por Noruega en Barbados el año pasado «también deben servir de base».

Además, reitera la disposición de los países que mantienen sanciones económicas para presionar por un cambio en Venezuela a discutir el levantamiento de esas medidas. EEUU, en particular, ha emitido una batería de sanciones para cercar al gobierno de Nicolás Maduro.

«La actual pandemia y el colapso del sistema de salud pública de Venezuela han añadido urgencia a la necesidad de poner fin al statu quo», dice el documento. Al mismo tiempo, exige «que se ponga fin toda persecución política y a los actos de represión», al señalar un «aumento de la represión» en general y contra defensores de derechos humanos, trabajadores de la salud, periodistas, miembros de las comunidades indígenas e integrantes de la Asamblea Nacional bajo el liderazgo de Juan Guaidó.

Ellos son Albania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Santa Lucía y Ucrania.

Países que no reconocen a Guaidó como presidente



-República Dominicana: el 28 de enero de este año, República Dominicana anunció que ya no reconoce a Juan Guaidó como jefe de Estado interino de Venezuela desde el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato de presidente de la AN. Así lo dio a conocer el canciller Roberto Álvarez en una entrevista al Listín Diario, que República Dominicana no reconoce a Guaidó porque entiende que “eso sería sentar un precedente funesto hacia el futuro“.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que su país tampoco reconoce a la AN/6D, que no fueron reconocidas por numerosos países, entre ellos República Dominicana, “por considerar que carecieron de garantías democráticas“.

“En el caso de Venezuela creemos (que) se necesita una negociación con el Gobierno. Aunque no te guste Maduro, es el interlocutor, para negociar se necesitan dos partes“, sentenció.

-Argentina: el 13 de octubre de 2020, Argentina decidió no suscribir una declaración emitida por el Grupo de Lima en la que se expresa un respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. «Argentina no suscribe esta declaración. No condice con la posición de nuestro país», dijo el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado.

-Panamá: este 5 de febrero, el equipo de Guaidó expresó su confianza en que Panamá mantenga el apoyo a un cambio político en Venezuela, después de que el Gobierno panameño retirara las credenciales a la representante del opositor en ese país, Fabiola Zavarce.

-Ecuador: El actual presidente Lenín Moreno no ha retirado su reconocimiento a Guaidó como presidente. Sin embargo, tendrá que dejar el cargo el 24 de mayo de este año. El candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, dijo a la Voz de América que en caso de ser elegido presidente no reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, rompiendo con la línea del gobierno saliente. El político socialista, que pasó a segunda vuelta en unos comicios donde está aún por definir a quién se enfrentará, dijo durante su visita a Washington DC que aunque la política hacia Venezuela no sería su prioridad, cree que un futuro gobierno bajo su mandato puede servir de «puente» para «reconstruir la confianza» entre los países en Latinoamérica.

«Nuestra política exterior no se va a enlazar con el señor Guaidó», sentenció Arauz y justificó su postura diciendo que en Latinoamérica «existe una tradición» de reconocer a aquellos «que ejercen control sobre el territorio».

Al momento de realizar este reporte, no se encontró registro de que los siguientes países se hayan pronunciado sobre seguir apoyando a Guaidó o haber retirado su reconocimiento: Bahamas, Croacia, Rumanía, Dinamarca, República de Corea, Países Bajos, Portugal, Micronesia, Montenegro, Luxemburgo, Kosovo, Guatemala, Irlanda.

– España: A principios de enero, la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, se refirió a Juan Guaidó como «de alguna manera el representante» de las fuerzas que defienden «una transición en Venezuela hacia la democracia», evitando referirse a él como presidente interino y sin precisar la postura oficial del Gobierno de España al respecto. Las declaraciones de la titular española de Exteriores tuvieron lugar durante una entrevista en la emisora Onda Cero, en la que González Laya abogó por dar «una solución política para Venezuela», avanzando hacia ese objetivo «con todos los actores políticos» y «con un reconocimiento de una legitimidad política de Juan Guaidó».

Hace una semana, Guaidó explicó en qué consiste la nueva ruta de la alternativa democrática. Destacó que se debe lograr una mejor y mayor unidad que genere la presión suficiente para «exigir a la dictadura» condiciones para ir a elecciones libres y justas.

«Debemos consolidar la mayor y mejor unión, de cara a la atención de la emergencia humanitaria, consolidación de un movimiento interno que ejerza presión por la reivindicación de los derechos de todos los venezolanos. Para así, con nuestros aliados exigir condiciones para una Venezuela libre, elecciones libres y justas», dijo en rueda de prensa en Caracas.