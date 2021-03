Nuevos billetes “eran necesarios” para pagar transporte y gastos en efectivo: Gavazut

El economista Luis Enrique Gavazut reiteró este martes que los nuevos billetes de 200 mil bolívares, de 500 mil y de un millón de bolívares “eran necesarios” para pagar gastos de transporte público y otras cosas que requieren el uso del efectivo, aunque señaló que su valor “no es mayor cosa” en relación a otras monedas extranjeras.

“Ya estamos acostumbrados los venezolanos a este tipo de medidas de reconversión monetaria no surge ningún efecto inflacionario, la única ventaja que tiene es facilitar medios de pago y asimismo las transacciones postpago. Las cifras se van volviendo demasiado gigantescas y es demasiado engorroso manejarlas para todos los agentes de la economía nacional y por lo tanto se impone la reconversión. Esto que está ocurriendo no es una reconversión, sino una ampliación del cono monetario con algunos billetes de mayor valor que en términos del valor real de la moneda en este momento en comparación a monedas extranjeras no es mayor cosa. El billete de mayor denominación no alcanza ni para un dólar”, indicó Gavazut en una entrevista al programa Al Instante de Unión Radio.

Sobre los tres nuevos billetes, el experto en temas económicos sostuvo que la medida “era indispensable hacerla porque como hacía la gente para pagar el pasaje, el transporte público, como hacía la gente para las cosas más elementales que requieren dinero en efectivo en sus operaciones. Una de las grandes ventajas, si hay algo bueno en todo esto, es que la economía venezolana y la sociedad venezolana en general se ha digitalizado muchísimo más que cualquier otro país de América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos unos niveles de digitalización bancaria y operaciones cotidianas ya en un altísimo porcentaje, y eso de cara a nuevos tiempos de la economía global es algo que evidentemente nos inserta. Y además en el uso de criptomonedas como medio de pago”.

“Por un lado estamos rezagados, profundamente afectados por la crisis económica, y por otro lado estamos dando respuestas espontáneas de la propia sociedad venezolana para irnos adaptando y flexibilizando las opciones económicas”, acotó.

Reiteró que “el tema de inflacionario no se va a resolver hasta tanto no se recupere la oferta de divisas en nuestra economía (…) Necesitamos divisas para poder activar el aparato productivo”.

Descartó soluciones monetaristas como pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, explicó, implica un préstamo gigantesco con una banca que no está disponible por las sanciones y dijo que “es una solución inviable”.

Asimismo considera que la indexación es también una salida monetarista “porque con el solo hecho de decretarla” no se garantizaran bienes y servicios y no se logrará frenar la inflación ni estabilizar el salario.

La indexación es una técnica para ajustar pagos de ingresos mediante un índice de precios, para mantener el poder adquisitivo del público luego de la inflación.