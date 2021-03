Cómo cuidar el pelo teñido en casa

Estar confinadas en casa ha cambiado nuestra rutina por completo, también en cuestiones de belleza. En casa nos estamos apañando con la depilación, la manicura o la peluquería, y así seguiremos unas cuantos días más. Por eso todos los consejos son pocos y hoy queremos compartir con vosotras los tips y algún que otro truquito de las celebrities para que nuestro pelo teñido (ya sea con el tinte que teníamos antes de la cuarentena o el que nos hemos aplicado estos días en casa), dure bonito y en buenas condiciones más tiempo. Confinadas sí, pero siempre guapas y coquetas, ¡eso es así!

A rasgos generales, cuidar el cabello teñido en casa es fácil. De hecho, deberíamos cuidarlo siempre, con cuarentena o no, si queremos que el color nos dure más tiempo intacto y la melena esté hidratada y suave. Los tintes y la decoloración castigan mucho el cabello, por eso SIEMPRE que una se tiñe debe de cambiar sus hábitos.

Lo excepcional ahora es que no tenemos el refuerzo ni las manos de los profesionales con lo que nos tenemos que poner serias con esto para presumir de pelazo este verano.

Entre los tips generales de cuidados de cabello teñido están:

Usar un champú especial para cabellos teñidos. Para rubios, ya se sabe, conviene un champú azul o violeta para matizar. Aplicar acondicionador para cerrar la cutícula. Poner una mascarilla hidratante una o dos veces por semana. Lavar el cabello como se necesite pero, a poder ser, espaciar un día más los lavados. Y si puede ser con agua tibia y terminar de enjuagar con fría, ¡mejor! Usar, en la medida de lo posible, productos sin sulfatos ni parabenos. Usar protector térmico para el pelo para protegerlo de las altas temperaturas de la planchas o secadores.

Ya sea para disimular canas o porque queremos cambiar de imagen, teñirse el pelo es de lo más habitual. Otro truco para hacer en casa, mientras la peluquerías estén cerradas, puede ser dar baños de color. Pero sobre todo es clave usar productos específicos para que el pelo no pierda brillo, se vuelva áspero y se acabe rompiendo.

LOS TRUCOS (EXTRAS) DE LAS FAMOSAS

Katy Perry

La cantante siempre usa productos de acabado nutritivos, como aceites para el cabello o sérum para aportar una mayor hidratación.

Gigi Hadid

La modelo, aunque no se sale de sus tonos favoritos sí que cambia habitualmente el matiz de su pelo que juega con el rubio y el castaño claro. A pesar de su trabajo procura no castigar el cabello con lavados innecesarios para no deshidratar el pelo y que se vuelva áspero y frágil.

Blake Lively

La actriz tiene melenaza, y su secreto está en la despensa: el aceite de coco. Se lo aplica, se recoge el cabello en un moño y lo deja todo el tiempo que pueda. Luego solo tiene que lavar el pelo con sus productos específicos y a presumir de melenón.

Sienna Miller

La actriz se ponen ¡ketchup! en el pelo y lo deja actuar durante un rato antes de lavarlo. Lo usa como matizador y para mantener su coloración intacta desde hace años.

Jennifer Aniston

Su colorista propone, para mantener el color y el pelo muy suave mientras dure el confinamiento, agregar unas gotas de aceite de argán al acondicionar habitual. ¡Suena genial!

