Perú | La fiscal de la Nación asegura no tener relación amical con Martín Vizcarra 

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronunció ante la Comisión de Justicia para aclarar que no existe amistad ni se ha reunido por fines personales con el expresidente Martín Vizcarra. Además, calificó de antidemocrático que la dicha comisión la haya citado bajo apercibimiento de promover una denuncia en su contra. “Me causa extrañeza que el Congreso, en un Estado de derecho como el nuestro, basado en la independencia y equilibrio de poderes, plantee una invitación bajo amenaza al titular de un organismo constitucionalmente autónomo como es el Ministerio Público, porque, señores congresistas, me van a disculpar, pero una invitación con apremio de denuncia constitucional en ninguna parte del mundo se considera democrático”, precisó Ávalos.

Asimismo, la fiscal de la Nación, aclaró sobre diversos cuestionamientos sobre una supuesta relación amical con el exmandatario, que pondría en duda la imparcialidad de las investigaciones en su contra. Del mismo modo, consideró que es un “mito” esa supuesta amistad, que en ocasiones dichas personas afirmaron que sí, sin embargo, no se puede hallar una sola prueba objetiva. “Nunca me van a encontrar una foto, no conozco a su familia. No conoce mi casa, no conozco su casa. Nunca me van a encontrar una foto con él tomando lonche. A su esposa la conocí en una reunión del Ministerio de Justicia por el Día de la Mujer, no recuerdo si fue en el 2019 o 2020, la única vez que la vi. Señores no hay amistad alguna”, aseguró.

Por último, informó ante la Comisión de Justicia del Congreso que en abril estaría concluyendo una de las dos investigaciones contra el exjefe de Estado que se realizan en su despacho. “Tengo dos investigaciones contra el expresidente Vizcarra. Lo que puedo adelantar es que posiblemente en abril esté terminando una. Acuérdense que tengo que manejarme bajo la reserva de los procesos”, enfatizó.