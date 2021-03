Prohibición de cobro en dólares complica el pago del transporte del neoespartano

Los usuarios se han quedado varados por no tener bolívares. En alcabalas investigan si la unidad está aceptando divisas. Hora 0 se mantiene en la región.

Pagar el pasaje del transporte público en Nueva Esparta se ha convertido en un cuento de nunca acabar. Los residentes de la Isla señalan que el efectivo en bolívares es complicado de conseguir y algunos solucionaban con dólares, pero ahora no hay alternativa ya que la Fiscalía pidió la judicialización de los transportistas que cobren a un monto diferente al del Banco Central de Venezuela (BCV) por lo que los trabajadores del volante afiliados a Suttene no aceptarán divisas.

Así lo refirió el presidente de Suttene, José Luis Isase quien indicó que el Ministerio Público solicitó que se denuncien a los choferes que reciben divisas por un monto inferior al del BCV. “El problema es que no hay suficiente efectivo para hacer ese canje, esta debería ser una labor de las instituciones bancarias y no de los transportistas, porque lo que está solicitando es que en vez de ir a un banco, lo cambien en las unidades de transporte. No tenemos esa capacidad de respuesta, por lo tanto no recibiremos divisas para evitarnos problemas”.

Un colector de la línea Juan Griego manifestó que esta persecución por parte del Ministerio Público es desproporcionada, pues se han instalado alcabalas por la Isla donde los revisan para ver si tienen dólares y además le preguntan a los usuarios si se les ha obligado a pagar en divisas.

“Nosotros no aceptábamos dólares por gusto, simplemente no hay bolívares y la gente comenzó a pagar en verdes. El verdadero problema es que no hay bolos para que la gente pueda pagar sus pasajes tranquilos”, dijo el colector que prefirió no identificarse.

Por otra parte, Luisa Marín, residente de Los Millanes, reseñó que en la mañana los autobuses no aceptaban los dólares y hasta que consiguió quien le cambiara el dólar no se pudo ir al trabajo.

“No hay efectivo, los bancos te dan 300 mil bolívares que no te alcanza para dos pasajes. Ahora sacaron un cono monetario nuevo que sumando los tres billetes no llega al monto de cambio del BCV por dólar”.

Diesel

José Luis Isase reseñó que a diferencia de otras entidades del país, el suministro de diesel para los transportistas es poco ya que apenas hay 120 unidades que lo consumen, pero el sector pesquero si requiere de este para trabajar. “No hay una autoridad que dé un parte sobre el stock de diesel, pero presumimos que no debería haber problemas”.

Hora cero

El presidente de Suttene afirmó que la “Hora 0” se mantiene en el estado Nueva Esparta.

“Aquí lo que hizo Dante Rivas fue despachar 120lts para 30 días, osea que se pueden dividir a 10 días para 60lts, es decir 6 lts por día. Si son 120lts y me otrogas la compra de 60 lts, ya la segunda compra de los otros 10 días es de 30 lts y la tercera compra es de 30lts. Eso no es una solución para trabajar, porque ningún autobús trabaja con 30lts de gasolina. Esto fue solo una respuesta política y comunicacional, porque no estipula que estamos pagando, como se va a despachar el combustible. No estamos de acuerdo con esa manipulación”.

