Selecta estrenará ‘RELIC’ en cines este viernes 12 de marzo

Si amáis el género de terror o buscáis una buena excusa para volver a los cines, prestad atención: RELIC se estrena este viernes 12 de marzo en salas españolas. Hablamos de una película dirigida por Natalie Erika James (australiana con experiencia en estas lindes) y protagonizada por Emily Mortimer (The Newsroom), Bella Heathcote (The Neon Demon) y Robyn Nevin (Dioses de Egipto), siendo una de las cintas que acaparó los aplausos en el Festival de Sitges por su brillante dirección, y considerada como una de las mejores cintas independientes del año en los National Board of Review, estando además seleccionada en el prestigioso Festival de Sundance en 2020.

Una historia terrorífica y asfixiante

RELIC es una película de terror turbio, oscuro y asfixiante. Contando con la producción de Jake Gyllenhaal, Anthony Russo y Joe Russo -sí, los amos y señores de Marvel Studios-, la película nos narra la desaparición de la anciana Edna, que se esfuma sin dejar rastro para volver a aparecer de forma inexplicable. Pronto, su hija Kay y su nieta Sam viajan a la casa familiar para ver cómo está, y descubrirán que tras la demencia de su abuela se oculta una presencia malévola que trata de poseerla. «La historia está inspirada en mi propia experiencia personal con mi abuela y su Alzheimer», arranca su directora. «Ella vivía en una casa tradicional japonesa bastante espeluznante, que realmente me asustó cuando era niña. Para la película hablamos mucho sobre los ritos funerarios de la cultura oriental. Quizás por eso hay mucho dolor en la película. Para Sam y Kay, es el dolor de perder a su madre y su abuela», prosigue. «Todo es sobre tener que revivir la pérdida de personas que ya perdió en su día por su falta de memoria», cotinúa la cineasta.

“»Está considerada como la película de terror más bella del año»

«Corrían historias de terror sobre personas mayores que habían sido halladas muertas en sus casas mucho tiempo después de su fallecimiento: descuidadas y olvidadas, sus hijos en ciudades lejanas, sus cuerpos comenzando a descomponerse. No se me ocurría nada más desgarrador. Una combinación de estos elementos se convirtió en el punto de partida de RELIC«, concluye su creadora. De hecho, a medida que el comportamiento de Edna se vuelve cada vez más volátil, las tres generaciones de mujeres, unidas por traumas y sentimientos de lealtad, tendrán que hacer frente a una entidad que no es de este mundo. Considerada como una joya del género en medios como The Hollywood Reporter y Variety por su narrativa psicológica, RELIC es uno de los estrenos más potentes de las próximas semanas en unos cines españoles que reclaman la llegada de películas interesantes como la presente para atraer al público de vuelta a las salas.

