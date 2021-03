Serie de Netflix inicia producción de segunda temporada

A pesar de que la pandemia del coronavirus no ha terminado, Netflix no quiere detenerse en las grabaciones de sus series originales, un ejemplo claro es la noticia de que inicia la producción de ‘Russian Doll 2’ , serie que ha sido aplaudida por critica especializada no por nada ha obtenido un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes.

La noticia se ha dado conocer a través del portal TVLine, el cual no dio muchos detalles como la trama que tendrán los nuevos episodios, pero la fuente indicó que fue la semana pasada que comenzaron las grabaciones sin ninguna complicación.

«Dios, me gustaría poder hablar de eso, pero no sé absolutamente nada. Total honestidad. Sabes, Natasha sabe que soy un idiota crédulo, que para el mundo para saber… Quédate bien con eso, ¿de acuerdo? Pero soy bastante crédulo, y ella me dirá un montón de ideas diferentes que he tenido en mi mente, pero no creo que ninguna de ellos son verdad. Así que no voy a correr por esa línea. Sé que han vuelto a la sala de escritura, por lo que deben estar planeando algo», explicó uno de los protagonistas Charlie Barnett para Comicbook.

Además de que inicia la producción de ‘Russian Doll 2’, Netflix confirmó este martes 9 de marzo a través de redes sociales la contratación de Annie Murphy, ganadora del Emmy y estrella de ‘Schitt’s Creek’, aunque se desconoce que papel tendrá en la historia.

What a concept: Schitt's Creek alum, the all-around flawless Emmy-winning Annie Murphy has joined the cast of Russian Doll for Season 2! pic.twitter.com/nxDb8m6r4X — Netflix (@netflix) March 9, 2021

Mientras se revelan más detalles del show, aquí está la sinopsis de la primera temporada: «En el cumpleaños número 36 de Nadia, un automóvil la atropella y la mata mientras salía de su fiesta. En un instante ella está viva de nuevo y transportada de regreso a su fiesta de cumpleaños esa misma noche. Momentos después muere de nuevo y se encuentra, una vez más, de vuelta en su fiesta, Nadia comienza a cuestionar su cordura mientras se esfuerza por desentrañar el misterio de su situación».

Wipy