Un nuevo avance confirma la pesadilla de Batman en ‘Zack Snyder’s Justice League’

A lo largo de estos días han sido lanzados varios avances del denominado «Snyder Cut», el cual llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 18 de marzo de 2021 y este día apareció uno nuevo centrado en Wonder Woman, además como conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero por medio de Twitch fue lanzado otro pequeño clip donde se puede ver parte de la pesadilla de Batman en ‘Zack Snyder’s Justice League’.

Estamos a unos días del lanzamiento de ‘Zack Snyder’s Justice League’, la cual es la versión original de esta producción de 2017 que no llegó a la pantalla grande después de que Snyder saliera del proyecto y Warner trajera a Josh Whedon para «terminar» esta película, pero este nuevo director decidiera regrabar aparentemente más de un 70% de la película, cambiando radicalmente la trama.

Este día por medio de Twitch apareció un nuevo avance donde se puede ver parte de la pesadilla de Batman en ‘Zack Snyder’s Justice League’, ya que se puede ver a Batman con el famoso traje táctico, además de Flash tal como en la pesadilla mostrada en ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, además de un nuevo vistazo de Deathstroke de Joe Manganiello y Joker de Jared Leto y más detalles de Steppenwolf y Darkseid.

El lanzamiento de ‘Zack Snyder’s Justice League’ está programado para el 18 de marzo de 2021 en la plataforma de HBO Max y en Video on Demand en países donde todavía no esté disponible la plataforma, además al parecer el éxito de esta versión podría alentar a realizar una segunda parte de ‘Man of Steel’ con Henry Cavill, por lo menos es algo que se ha rumorado estos días.

Wipy