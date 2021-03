Álvaro Montenegro:“El 2021 se ve muy bien para el turismo internacional”

El periodista, Álvaro Montenegro, en exclusiva para este medio dijo que, se está volviendo a la normalidad, puesto que, ya las personas están acostumbradas a salir y disfrutar usando mascarillas y guantes

Ariana Bello / Andry Colmenares

“El 2021 se ve muy bien para el turismo internacional, recordemos que esta área es como un termómetro, si hay una gerencia productiva y estable del mismo, al país le ira bien. Si las líneas de aeropuertos están llenas, es porque está pasando algo importante en ese país, como por ejemplo un intercambio de negocios o mercancía”. Así se expresó, el periodista Álvaro Montenegro, durante el programa Conversando con Emilio, conducido por el periodista Emilio Materán, y que es transmitido por YouTube, Instagram y Facebook Live.

El experto en turismo, que conduce el programa Turismo con Montenegro, en exclusiva para este medio, dijo además que en una entrevista que le hicieron a Bill Gates, él oráculo en estas cosas, en la cual afirmó “que todo volvería a su normalidad rápidamente siempre y cuando la población esté vacunada, por lo menos el 70 %, claro que pasaran años para dejar de usar la mascarilla y las medidas de bioseguridad”.

Turismo nacional

En materia del turismo en Venezuela, el reconocido periodista agregó que, “la radiografía más cercana que tenemos de referencia es carnaval. Las personas se sentían encerradas y las gráficas de asistencia en los hoteles fue bastante elevada. El turismo en semana santa estará muy bueno. Claro, debemos estar conscientes que por lo menos en las playas no debemos estar pegados a nadie, pero sí salir porque el encierro nos va a volver locos. Ahora bien, Venezuela es un país tan completo con todos sus climas y rico en petróleo que no se justifica que no haya un turismo prolongado y eso es por falta de voluntad política. Nos dejamos llevar solo por la riqueza minera que hay en el país y no se pensó en las consecuencias que esto podía causar en un futuro y me refiero es a que la materia prima si no tiene una buena gerencia no alcanzaría para siempre y eso fue lo que le paso a Venezuela”.

Asimismo acotó que “lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que se debe viajar solo si va un experto a bordo. Hay que vacunarse, me parece interesante la lista de prioritarios para recibir la vacuna porque claramente son personas que están más expuestas al virus. Mi consejo es que hagan reservaciones para viajar en hoteles confiables, pero si no es necesario viajar es mejor no hacerlo”.

En otro orden de ideas, Montenegro resaltó que en algunos sitios turísticos no se tenían las medidas de bioseguridad necesarias. “Me asome a un acto de carnavales en San Carlos y era un evento muy juvenil entre chamos de 10 y 15 años, pero la mayoría de ellos no tenían tapabocas, aunque en los jóvenes hay menos la probabilidad de que se infecten con el virus estos si pueden llegar a contagiar a las personas mayores, por eso se debe estar más pendiente de este tipo de sucesos”.

Sobre la temporada de semana santa el experto en turismo comentó que “el turismo en semana santa estará muy bien, se puede comprar un pasaje para Margarita y viajar a las playas, siempre y cuando respetemos las medidas de bioseguridad necesarias para combatir el virus. Todos los humanos nos cansamos del encierro y somos como los pajaritos cuando le abren las jaulas, por lo tanto, semana santa es semana de flexibilización y los que tengan la oportunidad de viajar a nivel nacional van a hacerlo”.

¿Cómo hacer de Venezuela un país turístico?