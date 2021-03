Anzoátegui | Transportistas prevén un paro técnico ante falta de combustible

El Tigre.- La falta de combustible, tanto de gasoil como de gasolina, tiene prácticamente al transporte en El Tigre, sur de Anzoátegui, en un paro técnico. El suministro no es constante y los choferes alegan que no pueden cumplir con el servicio tanto en la ruta urbana como suburbana.

El presidente del Sindicato Bolivariano del Transporte en la zona sur, José Brito, precisó este miércoles, 10 de marzo, a los medios de comunicación que la situación también afecta al municipio Guanipa, que es hacia donde cubren la ruta suburbana con unidades que trabajan con gasoil.

“Las unidades no están recibido el suministro y hasta ahora en las últimas semanas solo han recibido dos veces gasoil. Estamos preocupados porque la falta de gasoil lo que nos lleva es a un paro técnico”, aseveró Brito.

Puntualizó que los autobuses y busetas que usan gasolina reciben 12.000 litros semanales, en la semana de flexibilización mientras que en la semana de cuarentena radical solo les facilitan 6.000 litros. Brito explicó que esa cantidad deben ser distribuidos entre 73 organizaciones de cuatro modalidades (masivo, por puesto, taxis y terminales-cooperativas).

“Todos exigen su cuota de gasolina, pero ante está situación lo que suministran solo permite al transporte masivo laborar dos veces a la semana, el resto de los días no sabemos quienes pueden trabajar, porque quedamos sin combustible”, dijo Brito.

LEE TAMBIÉN CLAVES | ¿Por qué hay escasez de gasoil en Venezuela?

Ante la problemática el representante de los transportistas exhortó a las autoridades encargadas del suministro de combustible para que les aumenten el litraje de gasolina ya que es el más usado.

Refirió que hace unos días se reunieron con el director del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Alberto Fajardo, para exigir aumento del volumen del combustible “ya que el gasoil está completamente deficiente y seguimos esperando”. Sin embargo, señaló que esperan reunirse está semana con todos los presidentes de línea para tratar lo concerniente al funcionamiento del transporte en la zona.

La usuaria Berenice Figueroa contó que la falta de transporte público se incrementa cada día lo que obliga a la población a subirse en la primera unidad que pase así esté llena de pasajeros. “Todo se complica porque si no hay combustible hay menos transporte y en mi caso que vivo en Guanipa y trabajo en El Tigre tengo que agarrar el primer bus que pase así venga full y eso nos pone en riesgo ante el virus”, explicó.

Días en cola

En el municipio Guanipa, choferes de unidades pesadas como Ramón García llevan desde la semana pasada haciendo cola para surtir gasoil.

“Nosotros no sabemos cuánto tiempo más estaremos así, solo exigimos que nos suministren el combustible completo porque no hay y cuando llega solo abastecen 40 litros y con eso no hacemos nada y no compensa los días que llevamos en cola”, explicó.

Marinelid MarcanoOriente

Marinelid MarcanoOriente