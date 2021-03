Cámara de Comercio de Nueva Esparta trabaja para concretar acuerdos económicos

El presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez afirmó que la ampliación del cupo acompañado tiene como principal beneficio la estimulación del comercio y las ventas, y aunque no es lo único que se requiere para avanzar en el ámbito económico es una conquista importante. El dirigente gremial sostuvo que aspectos como la flexibilización por la pandemia, la conectividad y el reordenamiento de la exoneración arancelaria en tierra firme son temas que deben abordar para lograr que Margarita sea nuevamente competitiva.

“La ampliación del cupo acompañado nos da aliento para proponer otras cosas, que sabemos que conseguiremos con el concurso y la alianza de todos, pero entendemos que no es todo lo que requiere Nueva Esparta. Tenemos que avanzar en otros temas, porque como empresarios no nos podemos cerrar a la realidad de los residentes ¿porque quiénes compran en los comercios? El pueblo llano, también hay que trabajar en fortalecer el bolsillo de la gente”.

Rodríguez acotó que se debe trabajar en la conectividad en el estado Nueva Esparta, recordó que según el artículo 15 de la Constitución somos una zona fronteriza e insular lo que requiere condiciones especiales.

“Ese sistema de 7×7 no debe aplicar a Margarita. Estamos planteando ante el Gobierno eliminarlo y con las políticas definidas para el control de COVID-19, que fueron validadas por las autoridades sanitarias y que según las estadísticas publicadas están funcionando, porque la curva de contagio no ha sido vertiginosa. No nos vamos a relajar, llamamos al comercio a reforzar estas normas y ser responsables con el cumplimiento de los protocolos sanitarias. Todos los actores de la sociedad neoespartana debemos comprometernos en la lucha contra el virus”.

Reseñó que elaboran un documento en el que explican porque Nueva Esparta no puede tener un régimen como el 7×7, que no permite la recuperación económica al ritmo de otros estado que no tienen limitaciones de acceso.

“Margarita puede ser la vitrina y espejo de algo distinto. Es el Gobierno quien tiene el control del acceso de las personas y se pueden aplicar protocolos contra el COVID y aplicar políticas de resguardo dentro de la entidad. Acá debe haber un régimen distinto al 7×7, es lo que queremos plantear de forma respetuosa”.

El líder gremial indicó que la vacunación en Margarita debe estar en una primera franja, porque por ser zona insular, fronteriza y turística.

ARANCELES

La Cámara de Comercio también planteará al Gobierno nacional que la exoneración de los aranceles en todo el territorio nacional sea reevaluado en algunos ámbitos, pues esto ha afectado la economía insular.

“Se deben eliminar en tierra firme las que se consideren suntuarias, por ejemplo lo que es licor no debería tener cero aranceles en tierra firme. Déjelo en Paraguana y Margarita, ¿porqué el tabaco, ropa y accesorios caros? Deje lo de primera necesidad como alimentos, medicinas, repuestos de unidades de transporte, pero el que tiene un vehículo de lujo porqué dejarle cero arancel. Eso es lo que planteamos dejen ese régimen para los Puerto Libres y Zonas Francas. Tienen que permitirnos ser competitivos. Eso el Gobierno lo entenderá y lo irá canalizando”.

Rodríguez dijo que en Nueva Esparta hay una infraestructura hotelera y de comercio que muy pocos estados tienen, por lo que se necesita más que nada de voluntad para volver a tener a la isla de Margarita como un destino turístico de primera.

El Sol de Margarita

Reporte Confidencial