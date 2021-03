EEUU | Autoridades culpan a Biden de la «crisis migratoria» en la frontera

Gobernadores y alguaciles arremetieron duramente contra la Administración del presidente Joe Biden, responsabilizándolo de la «crisis migratoria» en la frontera sur durante febrero reportado este miércoles por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“La crisis migratoria que tenemos en la frontera es el resultado directo de las políticas de frontera abierta del presidente Biden. Es una invitación a la inmigración irregular, creando una crisis humanitaria que está empeorando día a día”, dijo en declaraciones enviadas el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

De acuerdo con cifras dadas a conocer hoy por CBP, durante febrero pasado los agentes fronterizos detuvieron a 100.441 inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera, un incremento de 28% comparado con las detenciones de enero.

The Biden Administration has created a crisis at our southern border through open border policies.

To keep Texans safe, the State is stepping up to fill the gaps left open by the federal government to secure the border & apprehend dangerous criminals. https://t.co/DcxhEjRpDy https://t.co/IyBR9lD6pO

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 9, 2021