EEUU | Biden «compartirá» vacunas si EE.UU. tiene excedentes

El presidente Joe Biden «compartirá» vacunas de covid-19 que ha adquirido con el resto del mundo si tiene excedentes, algo que parece probable a juzgar por los contratos que ha negociado Washington.

«Si tenemos excedentes, los vamos a compartir con el resto del mundo», dijo Biden durante un acto en la Casa Blanca para celebrar el acuerdo por el que la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna de Johnson & Johnson.

El presidente aclaró ese punto, que la Casa Blanca había insinuado sin llegar a confirmarlo, después de anunciar que su Gobierno comprará otros 100 millones de dosis de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson contra la covid-19.

This afternoon, I’m hosting an event with the CEOs of Johnson & Johnson and Merck to discuss our historic partnership to produce more COVID-19 vaccines. Tune in. https://t.co/S3OxWrOUgt

— President Biden (@POTUS) March 10, 2021