España | Así son los coches que competirán en Fórmula 1 en 2021

Tras la presentación de Ferrari, que ha escondido su monoplaza hasta dos días antes del inicio de la pretemporada, ya se sabe cómo serán los coches que competirán en 2021 en Fórmula 1. Alpine, que ha tomado el relevo de Renault, y Aston Martin, que ha hecho lo propio con Racing Point, serán las grandes novedades de la parrilla.

El W12 de Mercedes

El rival a batir en una temporada en el que se esperan unos resultados muy similares a los de la campaña anterior, volverá a ser Mercedes. La escudería alemana presentaba el pasado 2 de marzo el W12, un coche que está llamado a entrar en la historia si Lewis Hamilton se convierte con él en el primer piloto en conquistar ocho títulos de campeón. El británico pilotará un monoplaza negro que representa el esfuerzo del equipo por conseguir mayor diversidad e inclusión en los deportes de motor. Como en 2020, Valtteri Bottas será el compañero de Hamilton.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

El RV16B de Red Bull

La principal alternativa a Mercedes volverá a ser esta temporada Red Bull, escudería que se ha reforzado con Sergio Pérez como nuevo compañero de Max Verstappen. En lo que al RV16B se refiere, pese a tratarse de una versión continuista del coche anterior, Honda ha adelantado el motor que preparaba para 2022 a 2021 con el objetivo de despedirse de la Fórmula 1 con un Mundial bajo el brazo.

El MCL35M de McLaren

Según Lewis Hamilton, la alternativa a Mercedes y a Red Bull en 2021 puede volver a ser McLaren, aunque los pronósticos contradicen al heptacampeón. Aunque el MCL35M también se trata de una versión continuista respecto a su antecesor, a diferencia del MCL35, el nuevo McLaren montará un motor Mercedes. Esto es algo que ilusiona tanto a Daniel Ricciardo como a Lando Norris, que serán los pilotos de la escudería británica esta temporada.

El SF21 de Ferrari

La alternativa a Mercedes y a Red Bull, según los pronósticos, será Ferrari en 2021. El SF21 que esta temporada pilotarán Carlos Sainz y Leclerc, contará con un motor ‘super-rápido’ que le hará mejorar mas de una décima por vuelta. Además, la escudería italiana ha gastado tokens en rediseñar la zona trasera del coche.

El A521 de Alpine

También ha dado gran importancia al rediseño de la zona trasera Alpine, que cree que de esto será determinante a la hora de ver qué equipos progresar respecto a la temporada anterior. No obstante, desde Enstone insisten en que el A521 es una evolución más que una revolución, por lo que habrá que ver si Fernando Alonso y Esteban Ocon ayudan a la escudería francesa a ser tercera en el Mundial de Constructores. Si bien Ferrari sorprendía incluyendo el verde en su coche, Alpine lucirá los colores de la bandera francesa, aunque el azul será el color predominante.

El AMR21 de Aston Martin

El color predominante en Aston Marin será el verde, por lo que no habrá Mercedes rosas esta temporada en la parrilla. El AMR21 será el coche con el que la firma británica regrese a la Fórmula 1 60 años después. El monoplaza será muy similar al que pilotó en 2020 Lance Stroll, que en el presente curso tendrá como compañero a Sebastian Vettel. Con la llegada del tetracampeón, Aston Martin también aspira a ser tercero en el Mundial de constructores.

El C41 de Alfa Romeo

El otro campeón del mundo que competirá este 2021 en Fórmula 1 será Kimi Raikkonen. El finlandés volverá a tener como compañero en Alfa Romeo a Antonio Giovinazzi. El C41 contará con un nuevo morro como su arma más novedosa. Habrá que ver si esto es suficiente como para mejorar los resultados que cosechó la temporada anterior.

El VF-21 de Haas

Quienes no podrán comparar sus resultados con los de la temporada anterior son Mick Schumacher y Mazepin, que debutan en la Fórmula 1 de la mano de Haas. El equipo ha desafiado a la Agencia Mundial de Antidopaje vistiendo a su coche con la bandera rusa. No obstante, espera que la principal novedad del VF-21 esté en su motor Ferrari, que como ya hemos dicho, parece haber dado un paso adelante.

El AT02 de AlphaTauri

Del paso adelante que también asegura haber dado Honda espera beneficiarse el AT02 de AlphaTauri. El equipo, que la temporada pasada logró una victoria gracias a Pierre Gasly, ha optado por continuar con la misma suspensión trasera y con el mismo diseño de la caja de cambios. Los dos tokens que disponía los ha usado en el nuevo morro y en el diseño de la suspensión delantera. Yuki Tsunoda será en 2021 el compañero de Gasly en AlphaTauri, que para el presente curso ha pintado a sus coches de azul.

need to freshen up your phone or desktop? we’ve got you covered with some sweet AT02 wallpapers 👌 👉 https://t.co/mU3BrscT2h pic.twitter.com/e0rjdpJqOp — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 20, 2021

El FW43B de Williams

También azul es el FW43B, el primer Williams bajo la propiedad de Dorilton Capital. La principal baza del equipo para dar un paso adelante esta temporada volverá a ser la presencia de George Russell, ya que el coche se ha presentado sin apenas novedades respecto a la temporada anterior. Nicholas Latifi seguirá siendo el compañero de Russell en 2021.