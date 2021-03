Kate del Castillo fue sometida a cirugía tras sufrir fuente caída

La actriz mexicana Kate del Castillo tuvo que ser operada para restaurar los ligamentos del dedo meñique de su mano derecha, luego de una fuerte caída al enredar su bolso con sus tacones, provocando que todo su peso cayera en esa mano.

Pese al incidente, la actriz prefirió seguir trabajando en el proyecto, sin embargo fue perdiendo el control de su dedo por lo que después de una revisión médica, la enviaron a una cirugía con anestesia local.

“Al final me van a tener que operar mi dedito para que no me quede chueco”, reveló Kate a través de su cuenta de Instagram.

Al salir de la cirugía, la estrella de telenovelas subió un vídeo en sus historias de Instagram para agradecer a sus seguidores las muestras de apoyo y cariño.

Por ahora, permanecerá en el hospital hasta que se recupere, así que tendrán que ausentarse de las grabaciones de la serie por unos días.

“Acabo de salir de la cirugía. Estoy un poquito ‘droguis’. Miren mi dedito que bonito se ve”, dijo la actriz mostrando su meñique vendado y con la voz en tono bajo por los efectos de la anestesia.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial