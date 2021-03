L. Oliveros, a ND: Es positivo lo que han hecho algunos comercios para dar vuelto en dólares

Lo que han hecho algunos comercios privados para dar vuelto en dólares es positivo pero una solución a corto plazo, a juicio del economista Luis Oliveros.

En entrevista exclusiva a ND, Oliveros destacó que la administración de Nicolás Maduro debe parar la hiperinflación y abrir las puertas a la dolarización financiera para que los bancos también puedan generar soluciones al problema.

¿Qué han hecho los comercios para dar vuelto en dólares?

– Este martes se conoció que en Tiendas Beco activaron la opción “Bono de vuelto”, con las denominaciones de $1, $2, $5 y $10, para dar cambio a los clientes que compren en moneda extranjera con un cupón que no tiene fecha de vencimiento.

– En Excélsior Gama el vuelto lo guardan en una cuenta usando la huella dactilar del cliente. En muchos locales y supermercados en cadenas regionales dan el vuelto en Pago Móvil, sobre todo en montos de 10 dólares o menos de esa cantidad, reseñó Efecto Cocuyo.

– Farmatodo es distinto. Pese a su promesa de dar cambio en dólares, el escenario expuesto en redes sociales es todo lo contrario. Usuarios han manifestado que la empresa ofrece el cambio mientras tenga billetes de baja denominación.

A continuación nuestra entrevista con el economista Luis Oliveros:

¿Qué opina sobre los mecanismos que han implementado comercios privados para dar vuelto en dólares?

– En torno a que han hecho los comercios para dar vuelto en dólares te puedo decir que los comercios tienen el problema que tenemos todos: que no hay una autoridad que garantice que se consigan dólares en sencillo. Entonces han aparecido estas soluciones que a mucha gente no les gusta pero me parece que, por lo menos, resuelve bastante porque tú quieres pagar con un billete muy grande alguna compra pequeña.

– El tema del vuelto en Venezuela está muy difícil. Al final uno tiene que ver con buenos ojos que la empresa privada está resolviendo este problema que tiene, y que no lo han generado ellos porque lo que han hecho es colocar sus precios en dólares ante ya tres años de hiperinflación.

– Lo veo como positivo. Lo veo como una solución al corto plazo a un problema que complicaba mucho las compras en varios comercios.

A su juicio, ¿Qué medidas debe tomar el Gobierno en torno a esto?

– En primer lugar, el Gobierno debería parar la hiperinflación. El Gobierno debería entender que la hiperinflación es un flagelo que genera demasiada pobreza y demasiados problemas en el país.

– En segundo lugar, el Gobierno debería abrir las puertas ya a lo que es la dolarización financiera. Permitir que los bancos no solamente puedan tener cuentas en divisas, sino también tener una cámara de compensación. Es decir, si yo quiero desde el banco X mandar unos dólares, una transferencia al banco Y, que eso se pueda hacer. Creo que hay bancos que están trabajando en eso, y más temprano que tarde vamos a ver eso en Venezuela.

En torno a la dolarización, ¿Qué nos puedes decir?

– La dolarización es un proceso que llegó para quedarse en Venezuela. Más de dos tercios de las transacciones totales en la economía se hacen en divisas y eso va a seguir aumentando conforme a esta economía siga en hiperinflación. Así que hay que buscar soluciones, e insisto me parece muy bien que el sector privado este planteando soluciones y acciones a este tema.

– Ojalá que el Gobierno permita que la banca también pueda generar respuesta y generar soluciones a esto que estamos viviendo.