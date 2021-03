La valiente y luchadora Josemith Bermúdez informó sobre su estado de salud

La reconocida animadora de origen venezolano Josemith Bermúdez, contó los avances que ha tenido durante los últimos días con respecto a su salud.

A través de su cuenta de IG, la también cantante subió unas historias hablando de su mejoría y aunque aseveró que han sido unos días muy difíciles para ella, se mantiene optimista y con buen ánimo pese a las circunstancias que atraviesa.

«Buenos días quería desearles buen día y decirles que hoy me levanté de buen ánimo sigo en casita… Esperando a mi hermana que me viene a buscar para llevarme a hacer una hidratación, son días muy difíciles pero hoy me levanté con ánimos de continuar».

«Quería contarles como iba y les mando un beso grande que tengan un buen día y que todo les salga bonito», añadió la conductora.

ACÁ TODO:

Cabe destacar que, hace unos días atrás Josemith causó revuelo en las redes sociales luego de publicar una serie de tuits donde dejaba en evidencia su falta de ánimo para seguir lucanndo contra el cáncer que aqueja su cuerpo.

