Médicos del Seguro Social aseguran que no han sido vacunados contra COVID-19

Guarenas.- Hasta este miércoles, 10 de marzo, los médicos del Hospital Dr. Luis Salazar Domínguez, mejor conocido como el Seguro Social de Guarenas, en el estado Miranda, no han recibido aún la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, adquirida por el Gobierno nacional hace ya un mes.

Por esta razón, tanto residentes como especialistas decidieron paralizar sus actividades para protestar pacíficamente, en conmemoración del Día del Médico.

«Somos los más expuestos, más aún cuando el hospital no nos dota ni siquiera de tapabocas. La mayoría de nosotros ya se contagió de COVID-19; muchos estuvieron graves con complicaciones; se supone que somos la prioridad», recalcó la vocera de los profesionales de batas blancas en el estacionamiento del área de emergencia del hospital.

Señalaron que los profesionales que prestan servicios en otros hospitales ya fueron vacunados en esos otros centros de salud y están próximos a recibir la segunda dosis: «Nos preocupa el riesgo que representa no recibir las vacunas para nuestros colegas que solo trabajan aquí, así como las enfermeras, los camilleros, las camareras y obreros».

De acuerdo con lo que denunciaron, el área habilitada para atención de casos de COVID-19 solo cuenta con oxígeno para administrar a los pacientes con dificultad respiratoria. «Solo hay oxígeno. No hay ningún medicamento ni kit de los que anuncia el Gobierno para tratamiento, ni las gotas, nada. Solo se les administra oxígeno y ya», indicó.

Hospital en ruinas

Los médicos aprovecharon la oportunidad para denunciar que el hospital de Guarenas se encuentra en condiciones de precariedad.

Ninguna de las áreas cuenta con aire acondicionado. «Ni la emergencia, ni las áreas de consulta, zonas de triaje ni hospitalización tienen aire acondicionado. El aire de los quirófanos se dañó en septiembre del año pasado y desde entonces se mantienen cerrados», señaló la doctora que tomó la palabra, quien no quiso ser identificada por temor a represalias.

Destacaron que desde hace dos años y medio, el señor David Simoza asumió la dirección del Hospital del Seguro Social de Guarenas. «No es secreto para nadie que el director no es médico, sino una ficha política del Gobierno. Por eso no le importa que el hospital se encuentre cada día peor, no le duele lo que aquí ocurre. No hay insumos, no hay medicamentos para los pacientes, los baños son un caos; no tenemos ni áreas dignas para descansar», revelaron.

Indicaron además que actualmente este hospital cuenta con aproximadamente 30 médicos entre residentes y especialistas, mientras que en 2016 trabajaban unos 80 profesionales de la salud, lo que representa un déficit aproximado de 60%.

Lidk RodeloGran Caracas

