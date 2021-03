Perú | George Forsyth: «Construiremos polideportivos en todos los barrios»

Candidato presidencial de Victoria Nacional criticó a los políticos de siempre y aseguró “nosotros representamos el cambio”. “Yo no tengo experiencia para robar ni para ser como los políticos de siempre que no hacen nada por los peruanos”, dijo.

“Vamos a construir polideportivas en todos los barrios, los mismos que irán acompañados con nueva infraestructura como Bibliotecas virtuales, de esta forma alejaremos la delincuencia y se formarán los futuros deportistas del Perú”, así expresó ayer el candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth quien visitó la zona Perú – Corea de Pachacútec (Ventanilla), en donde estuvo acompañado con el candidato congresal y también ex futbolista Jean Ferrari.

Luego de compartir con los niños del lugar y hasta atajar algunos goles en una cancha de tierra, Forsyth dijo que el deporte es la mejor manera de evitar que los jóvenes estén en las esquinas propensos a caer en los vicios y en la delincuencia. “En mi gobierno crearemos centros deportivos y seremos muy drásticos con los delincuentes, meteremos presos a todos los choros”, dijo.

“Las losas deportivas, los locales deportivos en el Perú están totalmente abandonados y acá hay personas que hemos vivido, hemos crecido en el deporte y que tenemos muy claro la importancia del deporte en los niños quienes son los que más lo necesitan; por eso nosotros queremos arreglar, luchar contra uno de los problemas que tiene nuestro hermoso país que es la delincuencia; algunos jóvenes van por el camino equivocado, por las drogas, los vicios o la delincuencia y es justamente por falta de lugares donde hacer deporte; queremos que hayan polideportivos en todos los distritos del Perú”, mencionó el candidato.

Además, agregó: “Queremos tener personas de bien, hombres de bien, futuros deportistas de la selección peruana, pero miren las condiciones que les damos a los chicos, de esta forma no lo vamos a lograr porque se aprenden malas costumbres, nosotros queremos que estén haciendo deporte, enseñares valores, que crezcan en una sociedad desarrollada y moderna”.

DEPORTE EN LA PCM

George Forsyth aclaró que en su gobierno el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no dependerá del Ministerio de Educación. “Pasará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) porque el deporte es importante para el cambio. Te da disciplina y fortaleza para salir adelante en la vida”, acotó.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PNP

Asimismo, Forsyth se refirió a la reestructuración de la policía para mejorar la seguridad. “Vamos a cortar cabezas, pero tenemos que proteger a los buenos policías. No es posible que los choros en la actualidad tengan más derechos que la policía”, agregó.

En un eventual gobierno de Victoria Nacional, prometió que “todos los delincuentes se irán a la cárcel y que ningún corrupto estará libre. Este delito debe ser de Lesa Humanidad para que no prescriba”.

“Queremos reestructurar, modernizar a la policía, le exigimos muchísimo pero no les damos las camionetas, los materiales, no le damos la logística, no le damos el acompañamiento legal, el choro tiene más derecho que la policía. Hay una brecha entre hurto y robo: Si es hurto no te vas preso, y si es robo el proceso demora 5 años, entonces si no hay penas, no hay castigos y los delincuentes van a hacer lo que se les da la gana; nosotros vamos a meter preso a todos los choros, porque la justicia que tarda no es justicia”, precisó.

IMPUESTOS PARA OXÍGENO

George Forsyth, el día anterior, resaltó que lo más importante es que los políticos que le deben millones de soles a la Sunat paguen sus impuestos. Así se atenderá las necesidades de miles de peruanos afectados por la pandemia.

“Hay que tener cuidado con lo que está pasando. El Perú sé está polarizando, es una demostración de rechazo a los políticos tradicionales, pero los extremos son sumamente negativos para el Perú. La extrema derecha mercantilista quiere llegar al poder para beneficiarse como lo ha hecho con todas sus empresas ¿no? Y no pagan sus impuestos. Los 28 millones que deben serviría para comprar plantas de oxígeno y atender una necesidad de miles de personas con Covid-19”, dijo Forsyth luego de salir a correr como lo hace de costumbre por las mañanas.

Asimismo, el líder de Victoria Nacional destacó que “es algo inimaginable para los peruanos no pagar sus impuestos. Especialmente a los pequeños empresarios y emprendedores porque automáticamente la Sunat los cierra”.

“POLÍTICOS POPULISTAS”

Por otro lado, destacó que “algunos candidatos son populistas y dicen cualquier cosa para ganar las elecciones, y eso sería muy grave para el Perú, pero nosotros representamos el cambio”. Además, se mostró en contra de la postergación de las elecciones generales del 11 de abril.

“Los políticos corruptos y mafiosos quieren manejar las elecciones, no quieren que haya un cambio. Los peruanos quieren trabajar, quieren chamba. No quieren que se les regale nada y nosotros somos la mejor opción porque no somos corruptos ni mafiosos”, recalcó.