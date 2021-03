Venezolano enfrentó al candidato presidencial peruano que prometió deportar a todos los venezolanos de Perú: Salaverry huyó por la derecha (Video)

Un venezolano enfrentó al candidato presidencial peruano, Daniel Salaverry, que prometió en declaraciones pasadas deportar a todos los venezolanos de Perú.

En ese contexto, Salaverry es abordado por un venezolano en plena calle, reclamándole por los comentarios xenofobicos del candidato en las últimas semanas.

En una riña de comentarios e insultos, el aspirante a la presidencia expresó que sacará a todos los venezolanos del país. «Los voy a expulsar a todos«, sentenció.

Salaverry vs venezolano pic.twitter.com/wljpGV3q0t — Perú Out Of Context (@OutPeru) March 11, 2021

Daniel Salaverry, candidato presidencial en Perú, emitió una serie de comentarios xenófobos, contra la comunidad venezolana y otros grupos de migrantes que viven en el país andino.

En una entrevista ofrecida a un medio de esa nación, Salaverry tildó a los colombianos de estafadores y a los venezolanos de delincuentes.

«Vamos a deportar o expulsar a cualquier extranjero que esté de manera ilegal. Se acabó. Me dirán de todo. No me interesa. Hay que darle seguridad a los peruanos… Hay que mandarlos de regreso a su país y y que se encargue Maduro. Si no viene a recoger a sus compatriotas, sr Maduro, yo se los mandaré en barco y por miles».

Este aspirante forma parte del partido de Martín Vizcarra, quien sustituyó como presidente interino de Perú Pedro Pablo Kuczynski.

Alberto News