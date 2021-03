Villano de ‘Spider-Man’ podría tener su propia película

El Spider-Verse sigue expandiendo más sus telarañas para próximo live-actions, ya que mientras Marvel Studios desarrolla la tercera entrega de Spider-Man con Tom Holland, SONY Pictures tiene en la mira a un villano de esta saga para un spin-off, pues fue informado esta semana que el actor Willem Dafoe protagonizaría la película de Green Goblin.

Así es, el histrión que le dio vida al malvado empresario Norman Osborn en la película ‘Spíder-Man’ del 2002 podría estar de regreso para su estelarizara su propia historia, según informa el portal Giant Freakin Robot, aunque no da conocer la trama o parte del elenco que la conformará, aunque se menciona que esto sería parte del plan para llevar a la pantalla grande a los Sinister Six

Lo anterior se sumaría los informes sobre que Dafoe estuvo en los sets de grabación de ‘Spider-Man: No Way Home’ meses atrás, el cual sería el tercer villano de los largometrajes pasados en unirse a la producción, los otros dos serían Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx), quienes no han sido confirmados por Marvel Studios.

De igual manera de que Willem Dafoe protagonizaría la película de Green Goblin, el cazador más peligroso de los cómics, Kraven podría tener su propio spin-off y de ser así, se podría completar a los Sinister Six, en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) conformados por el Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, Scorpion y Morbius.

Por el momento, ‘Spider-Man: No Way Home’ sigue en desarrollo a pesar de la pandemia del coronavirus, por lo que podría estrenarse sin ningún problema el 17 de diciembre del 2021 y contará con las actuaciones de Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, bajo la dirección de Jon Watts.

Wipy