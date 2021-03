Viral | Video: perro callejero ingresó a una veterinaria para que le curaran las heridas

Los perros no dejan de sorprender a los humanos con su inteligencia y ternura. En Brasil, un canino callejero se robó el corazón de millones de personas, luego de que ingresara a una veterinaria para que lo atendieran debido a que presentaba serios problemas de salud por diferentes lesiones en el cuerpo.

En las imágenes que quedaron registradas en una cámara de seguridad de la veterinaria, ubicada en Juazeiro do Norte, en Ceará, se aprecia al animal ingresar al lugar cojeando y luego acostarse en el piso, mientras observaba a las personas presentes en la clínica.

Asombrada, la veterinaria Dayse Silva que se encontraba en el mostrador se acercó al perro para verificar en qué estado había llegado.

“Es de la calle, no tiene dueño, vino aquí solo. Yo miré las imágenes de la cámara que está afuera y lo vi tirado debajo de un árbol momentos antes de entrar a la tienda”, le dijo Silva a medios locales.

Posteriormente, la profesional logró constatar el precario estado de salud del animal, notando inicialmente que el canino tenía ensangrentada su área genital y que una puntilla se había incrustado en una de sus uñas.

Por lo tanto, lo que hicieron inicialmente los médicos veterinarios fue aplicarle una inyección para tratar de aliviarle el dolor, mientras le sacaban unos exámenes para verificar de qué otras enfermedades estaba padeciendo.

Luego de que le practicaran los exámenes, Ricardo Aparecido, uno de los dueños de la clínica veterinaria, contó que le hallaron un tumor venéreo transmisible (TVT) en la región genital, algo que según él es común en los perros callejeros.

Ya con un diagnóstico, los médicos veterinarios anunciaron que el perro quedará hospitalizado al menos durante 30 días, período en el que vigilarán el tumor que sería cancerígeno. Además, le realizarán quimioterapia y, una vez sea dado de alta, podrá ser adoptado por una familia.

“Estoy muy feliz de poder ayudar. Es una práctica común en mi clínica; si Dios lo permite, le encontrará un muy buen hogar”, agregó Dayce Silva.

Sobre la profesional Silva, se conoció que hace parte en Brasil de una asociación protectora de animales, que tiene por hábito dejar comida y agua frente a la clínica para alimentar a los animales de la calle.

A finales del año pasado, en Colombia también se volvió viral un video en el que se aprecia a un perro callejero tomando lo que sería una bolsa de alimento y saliendo del lugar como si nada.

En las imágenes se observaba que una vez el canino estaba por llegar a la puerta apareció una empleada del supermercado para detenerlo, pero ya era demasiado tarde, pues este arrancó a correr.

Colombia 🇨🇴: perro 🐕 callejero entra a un D1 y “toma” una bolsa de comida para perros…todo queda grabado en las cámaras de seguridad , el perrito antes de salir cumple con todos los protocolos de bioseguridad, se desinfecta sus cuatros patas 🐾 y sale sin pagar 💰… HÉROE!!! pic.twitter.com/7xpDMBFVY9 — EL MONO SANCHEZ ®️ (@elmonosanchezof) December 13, 2020

El video enterneció a más de un internauta. Algunos hasta se ofrecieron para adoptarlo.

“Si alguien sabe del perro, quiero adoptarlo”, “Necesito un perro que me haga mercado”, “Ojalá alguien lo haya visto y le haya ayudado a abrir su paquete”, “Gracias a las personas que ahí no lo detuvieron o golpearon por entrar al local. Ellos también sufren de hambre y frío… dulzura buen provecho”, “En esta tienda no dejan entrar perros, que sigilo,que inteligencia yo lo adoptó. Mínimo en casa está difícil la situación y salió a resolver”, “Ellos son muy inteligentes, los amo a estos seres que nos llenan de alegría, firulais”, fueron algunos comentarios sobre el video.

La Semana