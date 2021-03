El virus del papiloma humano no distingue sexos

Se estima que entre el 75 % y el 80 % de las personas sexualmente activas podría contagiarse en algún momento de su vida del virus del papiloma humano si no se toman las precauciones adecuadas.

Otros cifras apuntan a que este virus es responsable del 90% de los cánceres anales; 40% de vulva; y entre el 13 y el 72% de las infecciones asociadas a la boca y la faringe.

Así lo han puesto de manifiesto Jesús de la Fuente, jefe de Ginecología del Hospital Infanta Leonor de Madrid; Mar Ramírez, ginecóloga del Hospital Clínico San Carlos; y Federico Martinón-Torres, jefe de Pediatría del Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

En rueda de prensa telemática, los tres especialistas han recordado que el virus es el responsable de, aproximadamente, el 100 % de los cánceres de cuello de útero, motivo por el cual las estrategias preventivas tradicionales se han centrado sobre todo en las mujeres.

Se trata del segundo cáncer más frecuente a nivel mundial en la mujer en edades comprendidas entre los 15 y 44 años, después del cáncer de mama.

Vacunar también a los niños

En este encuentro con los medios, organizado por la compañía biofarmacéutica MSD, han recordado que ya hay 42 países en el mundo que han incorporado a sus sistemas sanitarios esta vacuna también para los niños.

En España está incluida solo para niñas y adolescentes, hasta los 18 años, aunque algunas comunidades autónomas han ampliado la edad hasta los 26, y también para ciertos grupos de riesgo.

Se trata, han dicho, del virus de transmisión sexual más prevalente y también más desconocido y su peligrosidad radica en que es un virus silencioso que no da la cara.

Las tres vacunas que hay actualmente en el mercado, han asegurado, son seguras y eficaces, a pesar de que y debido a bulos del pasado, aún hay una parte de la población que desconfía.

Es cosa de todos

Por cuarto año consecutivo, la citada compañía biofarmacéutica y 55 entidades sociosanitarias han ratificado su compromiso con la lucha frente al VPH mejorando la concienciación sobre este virus a través de la campaña #ElVPHesCosaDeTodos.

El virus del papiloma humano (VPH), del que existe un bajo nivel de conocimiento, puede provocar además aproximadamente el 100 % de las verrugas anogenitales.

El doctor Jesús de la Fuente ha defendido la necesidad de mejorar el conocimiento sobre este virus entre los jóvenes para que tomen conciencia sobre el alto riesgo de infección y las posibles consecuencias.

Ha abogado por desarrollar campañas “en su propio lenguaje, pero basadas en evidencias científicas y poco a poco, ir desplazando la información pseudocientífica que circula por las redes sociales”.

En su opinión, una estrategia integral y apropiada debe incluir a los hombres, “para que, de hecho, el VPH sea realmente cosa de todos”.

En este sentido, el doctor Federico Martinón-Torres ha indicado que en países como Australia, Reino Unido, o Alemania ya han avanzado en esta estrategia, adoptando como política de prevención la inclusión del varón en el calendario de inmunización frente al VPH6,7.

“Se trata, sin duda, de un buen ejemplo de inmunización universal frente al VPH y pronto conoceremos los resultados”, ha enfatizado.

Entre las nuevas recomendaciones de 2021, la Asociación Española de Pediatría (AEP), incluye la inmunización tanto en chicas como en chicos a los 11-12 años, porque la carga de enfermedad neoplásica por VPH en el varón también es importante.

Esta medida, según el doctor Martinón- Torres, no sólo ha demostrado una reducción significativa en la carga de enfermedad asociada al VPH en ambos sexos, sino que además fomenta la equidad de género al distribuir la responsabilidad de reducir la carga de enfermedad a ambos sexos por igual.

Un compromiso mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en 2020 la estrategia mundial para eliminar el cáncer de cuello uterino.

Para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública a nivel mundial, todos los países deben trabajar para lograr una incidencia de menos de 4 por cada 100.000 mujeres-año.

Para lograr ese objetivo, se debería alcanzar de cara a 2030 una alta cobertura en la inmunización, el cribado y el tratamiento de las lesiones precancerosas y el manejo del cáncer, manteniendo este alto nivel durante décadas.

En esta línea, la European Cancer Organization también publicó en noviembre una estrategia que apoya la tesis de la OMS.

De acuerdo con la doctora Mar Ramírez, los datos de un estudio publicado recientemente en The New England Journal of Medicine sobre el el impacto de la vacunación en la prevención del cáncer de cuello de útero, puso de manifiesto una consistente reducción del riesgo de padecer esta neoplasia en mujeres vacunadas.

Virus papiloma humano: más de 200 tipos

La Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) explica en su página web que existen más de 200 tipos diferentes de VPH, algunos de los cuales se sabe que causan ciertos cánceres, como cuello uterino, anal y orofaríngeo y otros tipos son responsables de las verrugas genitales.

Añade que la la mayoría de los hombres y mujeres sexualmente activos adquirirán al menos un tipo de VPH genital en algún momento de su vida.

En los países desarrollados hay varios enfoques para la prevención de los cánceres relacionados con el VPH. Un enfoque es la vacunación contra el VPH, para prevenir la infección inicial.

Otro, señalan las mismas fuentes, está dirigido a personas que ya han estado expuestas al VPH, como el test de Papanicolaou cervical.

El objetivo de este test es detectar lesiones precancerosas relacionadas con el VPH y eliminarlas antes de que progresen hasta convertirse en cáncer.

En los países en desarrollo, el acceso a ambos enfoques de prevención es limitado.

El cáncer a menudo se diagnostica en una etapa avanzada, y las perspectivas de tratamiento pueden ser deficientes, lo que resulta en una tasa más alta de mortalidad por cáncer de cuello uterino en estos países.

Para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, concluye la APECC, el riesgo de contraer cáncer anal es comparable al cáncer de cuello uterino en las mujeres.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial