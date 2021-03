Williams Dávila, a ND: A la FAN le conviene que haya elecciones libres

El diputado de la AN/2015, Williams Dávila (Mérida – AD), evaluó este miércoles los resultados de la gira nacional que han emprendido diputados en la Comisión Delegada de la AN/2015 por todo el país. El objetivo, dijo en conversación exclusiva con ND, es generar «consciencia» de la necesidad de realizar elecciones libres.

«Estamos haciendo lo correcto. Generando consciencia democrática en el pueblo venezolano porque además le decíamos (a la FAN) que nosotros lo que estamos es luchando por elecciones libres. A ustedes les conviene que haya elecciones libres para que no sigan atados a este tipo de instrucciones».

Comentó Dávila que tras el altercado en El Tigre, llegaron a Barcelona e hicieron una asamblea pese a la presencia de colectivos. «Cumplimos con nuestra meta. Nuestro objetivo era hacer esta gira para generar una consciencia de democratización en el pueblo venezolano en la necesidad de que desde abajo hacia arriba se produzcan las elecciones libres, a las que tanto temor le tiene el régimen de Maduro porque saben perfectamente bien que unas elecciones libres no las ganarían jamás y nunca».

Adelantó que seguirán haciendo estas actividades la próxima semana de flexibilización porque es parte de un «plan de trabajo» que les corresponde como diputados. «Lo que estamos luchando es por crear condiciones anímicas en el pueblo venezolano de la necesidad que Venezuela requiere de unas elecciones libres para poder salir de esta catastrófica crisis».

Detalles de la gira

El parlamentario contó además que el objetivo es informar a los venezolanos, porque «es lo que se debe hacer», ya que la Comisión Delegada «representa al pueblo venezolano, a nuestros electores, y deben estar informados de lo que hacemos. Tanto en Monagas como en Anzoátegui tuvimos asambleas de ciudadanos, reuniones con el Frente Amplio y diversos sectores».

«Fue una reunión muy amplia, muy institucional, donde dimos parte de lo que estamos haciendo en la Comisión Delegada, sobre todo los mecanismos de distribución de vacunas Covax, la diáspora, los beneficios del EPTV en Colombia, el TPS, todo lo que la AN lo que gestiona por medio del presidente Guaidó», detalló el dirigente por AD.

Altercados previos

Dávila narró que cuando salieron de Maturín alrededor de 14 alcabalas que estaban cerradas. «Las pusieron en funcionamiento cuando nos vieron salir de la ciudad ya que veníamos escoltados por el Sebín».

«En cada alcabala fuimos hostigados. Nos revisaron por completo todo el equipaje. A las periodistas las obligaron a sacar todo de sus bultos, ni porque es el mes de la mujer las respetaron. Fue un hostigamiento completo en toda la vía y algunos de nuestros vehículos fueron rotos en los asientos y estábamos pendientes que no nos sembraran algo», subraya.

Dijo además que como a eso de las 3:00 tarde del viernes vieron una gandola parada en toda la vía.

«Ahí la bordeamos. El chofer (de la gandola) dijo que se vio obligado a hacer eso o si no perdía la gandola o se lo llevaban detenido. Fue una cuestión adrede, malintencionada, sin darse cuenta que esa también es una vía que va hacia El Tigre, es decir que violaban la libertad de tránsito a todos. La gente nos aplaudió y respaldó con la acción que tomamos».

El legislador también se refirió a la Fuerza Armada. «Les hicimos saber que ese no era el papel de ellos el cual era garantizar el territorio, algo que no lo estaban haciendo con el Esequibo, que obviamente estaban siendo utilizados para violar la Constitución, que ese no es el rol de las FAN».

Por último apuntó que tras la asamblea en El Tigre, llegando a Barcelona, les ocurrió lo mismo de la alcabala.

«El mismo hostigamiento, de que teníamos que sacar nuestra cédulas, nuestro equipaje, que teníamos que comprender, pero eso era una intención política para impedirnos realizar la actividad que estábamos haciendo como diputados que somos», concluyó.

Entre los diputados opositores, además de Dávila, estuvieron Juan Pablo Guanipa, Luis Florido, José Antonio Mendoza. La gira continuara en la siguiente semana de flexibilización.