Colombia Benedetti se retira de Colombia Humana con un ‘hijueputazo’ a Gustavo Bolívar

Tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia abría investigación al senador Armando Benedetti, desde el movimiento Colombia Humana le pidieron que se retirara del partido.

Sin embargo- este pedido que fue hecho vía Twitter por el senador Gustavo Bolívar- provocó la reacción airada de Benedetti.

Este último se fue pero no antes sin lanzarle un ‘hijueputazo’ a su colega en el senador de la República.

Cabe recordar que la llegada de Benedetti se dio hace relativamente poco tiempo a las huestes de la izquierda colombiana, antes había militado en partidos de centro y derecha.

Creo en la Corte. Si es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación

Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa.

— March 12, 2021