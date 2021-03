Consternación en Los Roques tras registrarse primer fallecido por COVID-19

La Guaira.- La consternación transita por las solas calles del Gran Roque, el islote mayor y donde está radicada la población del parque nacional Archipiélago de Los Roques, uno de los principales atractivos turísticos de Venezuela. El sentimiento es producto del deceso del primer nativo de esta comunidad por COVID-19, reportado este miércoles 10 de marzo.

Se trata del roqueño Omar Moreno, un hombre de 49 años de edad, quien laboraba en la oficina del Saime ubicada en el aeropuerto del Gran Roque y que era una persona muy apreciada por la comunidad.

El fallecimiento de Moreno, fue uno de los casos reportados en balance presentado por la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19, que preside la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, la noche del 10 de marzo.

“A Omar muchísima gente lo quería y respetaba. Era una muy buena persona. El sufría de insuficiencia renal. Comenzó a presentar los síntomas hace más de una semana, pero no tenía confirmación del COVID-19 porque no habían llegado las pruebas. El resultado de positivo se lo dieron el martes 9 de marzo y falleció al día siguiente”, contó vía telefónica a El Pitazo, una residente del Gran Roque, que pidió no ser identificada, por temor a represalias.

El Pitazo pudo confirmar, que efectivamente Moreno padecía una condición renal, que de acuerdo a los médicos, complicó su situación frente al coronavirus.

“La muerte de Omar nos ha generado pánico y ansiedad. Estamos desasistidos en Los Roques. Aquí solo hay un ambulatorio y no tiene capacidad para atender los casos que se están presentado y tampoco se ha dado garantía de traslado a Caracas. Aquí no hay oxígeno o terapia intensiva. Si un caso se agrava, pues se muere, como pasó con Omar”, agregó la fuente.

De acuerdo al último censo realizado en el año 2020 por el Gobierno Insular Francisco de Miranda, unas 3.700 personas habitan en el Gran Roque. Tras el brote inicial confirmado en marzo de 2020, el islote se había mantenido libre de casos, que reaparecieron en enero de este año. Y aunque las operaciones aéreas se han mantenido cerradas desde los primeros días del mes de febrero, solo en los primeros diez días del mes de marzo la autoridad sanitaria confirmó 23 casos de COVID-19 en el archipiélago, 10 casos el 6 de marzo y 13 casos más, el pasado 9 de marzo.

Nadeska NoriegaGran Caracas

