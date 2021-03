El capitalismo conquista a Maduro y la población no puede rechistar

A pesar de mantener una retórica socialista, el gobierno chavista ha abrazado el capitalismo, al dolarizar de facto el país, avanzar en una serie de privatizaciones e impulsar medidas económicas que favorecen capitales externos; mientras, se afianza en el autoritarismo y no atiende necesidades básicas de la población

Venezuela “es un país que está comenzando a construir su propio modelo de socialismo” afirmó Nicolás Maduro en diciembre de 2020 durante una rueda de prensa con medios internacionales. Un comienzo bastante ralentizado si se toma en cuenta que el planteamiento hacia un socialismo del siglo XXI fue la bandera de Hugo Chávez durante la campaña electoral para su reelección en 2006.

Más allá de ese comienzo tan prolongado, lo sorprendente del mantenimiento de la retórica del socialismo por parte de la administración chavista, es que ésta se mantiene mientras el país ha sido de facto dolarizada, adoptando la moneda misma del imperio tan denostado por los seguidores de Chávez, se avanza en una serie de privatizaciones de empresas que fueron estatizadas precisamente por el iniciador del proceso “revolucionario” y proliferan los comercios que venden productos importados exentos de aranceles, mientras la población sufre los rigores de unos deplorables servicios públicos, una continua hiperinflación y un paupérrimo sistema de salud.

De manera paulatina, el mandatario venezolano se ha ido “derechizando” en el aspecto económico, aunque sin reconocer el fracaso de las políticas estatistas de su antecesor en el cargo, mientras el concepto de socialismo queda reducido, como en China, al sostenimiento de una burocracia autoritaria.

Los analistas Javier Biardeau y Marisela Betancourt desmenuzan este proceso de “derechización del gobernante desde el punto de vista político, mientras el economista Manuel Sutherland detalla las políticas típicas de gobiernos afines al capitalismo que se han implementado en esta Venezuela que, lejos de construir el socialismo, padece los efectos de un capitalismo anarquizado y cuya población se afana apenas por la sobrevivencia día tras día.

“La respuesta es más sencilla, nunca hemos salido del capitalismo. Ni siquiera hemos salido del capitalismo en sus dos formas dominantes, el liberal, que tiene predominio de la actividad económica responsabilidad exclusiva del sector privado, y el de Estado que ha dependido del papel protagónico que tenía la administración pública por ser un elemento clave para la mediación de la extraordinaria renta petrolera”, expresó el sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela Javier Biardeau, quien considera que ambos tipos de capitalismo han estado disputándose el concepto de la renta petrolera durante todos estos años de proceso chavista.

Indicó que, con Hugo Chávez, en un primer momento, se intentó revertir un conjunto de medidas que se habían hecho y estaban orientadas a la liberalización económica, con el gran viraje de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) y la Agenda Venezuela de Rafael Caldera (1994-1999). Estima el integrante del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la UCV que la política económica de Chávez fue heterodoxa pero moderada, y no de enfrentamiento con el capital privado, sino complementario a éste.

Sostuvo Biardeau que políticas como estatización de empresas, creación de comunas y confiscaciones constituyen un esbozo socialista, pero que fueron las circunstancias las que dieron al traste con lo promovido a través del Plan de la Patria.

“Nicolás Maduro está viviendo una circunstancia excepcional, atípica y de emergencia, se le juntaron las crisis posibles en el país, la rentística petrolera, que en su fase de colapso a nivel mundial hacía inviable seguir sosteniendo la actividad económica solo con base a la renta petrolera, también las malas decisiones de política económica de su gobierno en 2013, 2014 y 2015, como el manejo la deuda, de las divisas, las reservas internacionales y un enfrentamiento de carácter suma cero con el gobierno norteamericano, en el cual las sanciones le crearon un marco de restricciones no vividas por el país en otro momento”, señaló.

Marisela Betancourt, politóloga de la Universidad de Los Andes, aseguró que dentro del chavismo se ha venido imponiendo una tendencia favorable al mercado, pero niega que todo esto implique una “derechización” del gobierno de Nicolás Maduro; antes, enmarca el proceso de cambios con una tendencia global hacia despotismos de nuevas clases medias.

“Hay un libro de John King que se llama Nuevos Despotismos, imaginando el fin de la democracia, en el que habla de cómo los regímenes despóticos más estables tienen al apoyo de las clases medias. Estos nuevos autoritarismos que tienen tanto éxito a nivel mundial son gobiernos que promueven un proceso de aburguesamiento de la sociedad, la construcción de nuevas burguesías”, refirió la analista.

A su juicio, el chavismo se dio cuenta de esto hace bastante tiempo: “Siempre ha tratado de incluir sectores medios, de clase media en la esfera del chavismo. Lo hizo hace muchos años con el tema de la clase media en positivo. En la última campaña de Hugo Chávez a la presidencia se introdujo todo lo que es la estética de la televisión y la farándula para atraer a algunos sectores de la clase media; se cambió un poco el eje del discurso».

Destacó que actualmente se nota la incorporación de un nuevo empresariado. “Lo empezamos a ver con mucha más claridad a partir de las sanciones, que muchos empresarios vinculados al gobierno están sancionados en el exterior y han tenido que hacer grandes inversiones en Venezuela, a veces parecen despropósitos cuando se observan las magnitudes de ciertas inversiones con respecto a sus entornos. Si ves algunas inversiones, supermercados, bodegones, y los ves en el contexto donde están, es difícil de entender”, apuntó.

Hizo énfasis en que, aunque ahora vemos con mayor nitidez a estos nuevos empresarios, dentro del chavismo siempre ha habido tendencias. “El tema de acercamiento al empresariado siempre ha sido un tema del gobierno, ha habido alianzas con sectores empresariales que no vemos en televisión, pero existen. El chavismo ha mutado y se han ido desplazando grupos de poder. Ahora tenemos que grupos de poder que son más pro mercado, liberalización de la economía, tienen más poder político y por eso en el país podemos ver que es una tendencia que se está imponiendo”, precisó Betancourt.

Para el economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) el asunto del capitalismo de Nicolás Maduro es que parece haber dado una especie de “gran viraje” de lo que venía cometiendo el gobierno bolivariano, que a su juicio, y en esto coincide con Biardeau, no era de izquierda, sino que se trataba de un híper rentismo petrolero lumperizado.

Explicó que la distribución de la renta petrolera de manera desordenada y con un gasto desorbitado no son políticas que se correspondan con la izquierda, pero en el caso de Maduro se está notando un viraje con respecto a las medidas populistas orientadas al lumpen que se venían impulsando.

“En el imaginario general debe entenderse que Maduro está haciendo un gran ajuste de tipo económico típicamente llevado por gobiernos liberales o anti obreros que están en el polo opuesto de la izquierda”, advirtió.

Sutherland identifica varias políticas que señalan esta orientación hacia el capitalismo del gobierno de Nicolás Maduro, entre las que destaca el recorte drástico del gasto público, que, aunque admite que es difícil de estimar por la poca información que existe, podría llegar a un 90%; cifra que califica de atroz y muy superior a la impuesta en países de clara tendencia neoliberal, en los que se llega hasta un 10%.

Señaló también el economista, que la administración del sucesor de Hugo Chávez no ha protegido el salario, aspecto fundamental en los gobiernos de izquierda, y bajo su mandato, el ingreso real de los venezolanos ha caído en un 97% a pesar de su aumento nominal, lo que se denomina ilusión monetaria.

Otro punto que destaca Sutherland en esa “derechización” es que mientras los gobiernos de izquierda tratan de asegurar la seguridad social y plantean proyectos para defensa de la seguridad social y la protección la clase obrera, en áreas como seguros y pensiones, éstos han sido destruidos en los últimos años.

De igual manera resaltó que la izquierda tiene proyectos desarrollistas, industriales. “Generalmente la derecha es la que plantea abrir más los mercados y desatender a la industria local en aras de brindar más dinamismo comercial a la nación. El gobierno de Chávez y Maduro ha creado políticas a través del clientelismo donde se ha destruido la industria nacional y el comercio formal con políticas de sobrevaluación de la moneda, que generaron fuga de capitales y favorecimiento de empresas extranjeras en detrimento de las nacionales. Eso hizo que mucha gente del gobierno y desde el sector privado comenzara a importar caraotas, arroz, sillas de plástico, cosas que se hacían acá”, detalló.

En opinión de Javier Biardeau, quien ha salido perdiendo en esta pugna entre capital y trabajo ha sido el trabajo, ya que se ha incrementado la desigualdad social. Señaló que, efectivamente, hay una serie de indicadores objetivos que dicen con claridad que hay factores que favorecen al sector de capital y, en ese sentido hay un proceso de derechización.

“Cuando Nicolás Maduro intenta la recuperación del ciclo económico vía activar sector privado, se ha generado un marco de incentivos arancelarios para que el sector pueda reactivar la actividad económica. Se trata de medidas como las de Carlos Andrés Pérez. Se han liberado los precios de la canasta básica, sabemos que la política de precios no ha estado en función de los trabajadores, y también ha habido medidas beneficiosas para el sector bancario, el cual ha tenido buenas relaciones, desde la política de los “motores” de Hugo Chávez, con el gobierno», afirmó Biardeau.

Argumentó que, aunque en el plano del discurso se sigue manteniendo la misma retórica de Chávez, el problema es que no se puede abordar el tema de las políticas públicas por el discurso, sino por las medidas que se toman.

En este sentido, señaló que las medidas que se toman han sido cada vez más compensatorias y de asistencialismo, incluso con rasgos de clientela electoral. Su análisis es que se trata de un gobierno que toma medidas neoliberales e implementa medidas complementarias de carácter populista, algo similar a Alberto Fujimori o a Menem en Argentina. “Se trata de medidas asistenciales y clientelares con medidas económicas favorables al capital”, subrayó.

Marisela Betancourt, aunque considera que el acercamiento al mercado y al empresariado por parte de Nicolás Maduro no es una “derechización”, pues tal sería con la incorporación de otros elementos, como pueden ser los valores sobre la sociedad, y no solo la apertura económica, hizo énfasis en que el gobierno se alejó de sus principios fundadores.

“En sus comienzos, las banderas de Hugo Chávez eran que no fuera la sociedad venezolana, o el pueblo, el que pagara el precio de los ajustes económicos, era tratar de minimizar los impactos de los ajustes en la población. Actualmente, Nicolás Maduro no está haciendo ningún esfuerzo para que el impacto de los ajustes económicos sea lo más leve posible en la población. Pareciera que al gobierno no le importara el precio que tiene que pagar el pueblo venezolano para estabilizar la economía, el déficit fiscal, el gasto público. Entonces, pareciera que el gobierno está más cerca de algunas posturas de derecha que lo que ha estado planteando hace 20 años”, aseveró Marisela Betancourt.