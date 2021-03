«Es un error pensar que el TPS significa que Maduro no va a ceder»

Caracas.- El director de El Pitazo, César Batiz, mantuvo una entrevista vía Zoom con James Story, embajador de EE.UU. en Venezuela, en la que aseguró que la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS) no significa que hayan renunciado a la posibilidad de una transición política en Venezuela.

«Con el TPS estamos mostrando nuestra solidaridad hacia el pueblo venezolano porque sabemos que las condiciones en Venezuela no son adecuadas. (Iván) Duque hizo lo mismo al aprobar el Estatuto Temporal de Protección (ETP), es un acto heroico y él junto al pueblo colombiano han hecho un gran esfuerzo, por eso también nuestro aplauso por todo lo que han hecho», expresó Story.

El embajador estadounidense aclaró algunas de las dudas más frecuentes que han surgido entre la población venezolana con respecto al TPS, incluyendo las condiciones en las cuales se podría viajar fuera del país norteamericano, el pago del beneficio migratorio y la posible desaprobación del TPS a un ciudadano que lo solicite.

Política de no expulsión

El embajador estadounidense recordó que en caso de que a un venezolano no le sea aprobado el TPS, también tiene la opción de optar por la Salida Forzosa Diferida (DED) aprobada por Donald Trump el 19 de enero.

«Cada caso es particular y es evaluado por el Uscis, la verdad es que hay tanta información y cosas que se pueden hacer en cada caso que no debería opinar en este momento, pero tenemos una política de no expulsar venezolanos, a menos que tengan problemas judiciales, pero cada caso es diferente. Nuestra política ha sido no expulsarlos porque reconocemos la situación de Venezuela y no queremos poner en riesgo a esas personas», expresó.

LEE TAMBIÉN Brian Fincheltub: «El TPS no tiene un camino a la residencia permanente»

Story aclaró que por los momentos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) no tiene previsto exonerar del pago del TPS a los venezolanos debido a que el mismo se solicita para cubrir los gastos del sistema migratorio. «Es un cobro para la maquinaria, personas, e infraestructura que sirven para brindar los servicios migratorios, por lo que para cubrir los costos pedimos ese pago».

Con respecto a los viajes fuera de Estados Unidos, Story recomendó no salir del país mientras se está realizando la solicitud para el TPS. «Mi recomendación es que no viajen mientras se tramita el TPS. Una vez tramitado se que es posible hacer viajes, porque quizás tengan un trabajo que lo requiera, pero mientras se tramita lo mejor es quedarse en el país».

Violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela

Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo pública la actualización de su informe sobre Venezuela este jueves, en el que expresó que no han cesado las ejecuciones extrajudiciales en el país durante los operativos de seguridad, persecuciones por razones políticas, deterioro de los servicios básicos y condiciones deplorables en centros de detención.

«Presto mucha atención a Bachelet, no es la primera vez que se pronuncia sobre la falta de derechos humanos y expone que hay crímenes de lesa humanidad. El régimen siempre va a rechazar este tipo de declaraciones, como si solo las sanciones afectaran», expresó Story.

El embajador estadounidense aseguró que el objetivo es apoyar a los venezolanos a resolver la crisis política para que no tengan salir y puedan regresar. «Ustedes – los venezolanos – están orgullosos de su país y quieren estar con su familia y seres queridos, hay que ayudarlos y todos deben trabajar en conjunto para que así podamos ir en ese sentido».

El TPS no es una renuncia a las elecciones libres en Venezuela

Jame Story explicó que, pese a que el régimen de Nicolás Maduro pensó que la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. supondría el retiro de sanciones, en realidad no es así y que el objetivo principal en una negociación sería el llamado a elecciones libres en Venezuela.

«Por varias razones, la palabra «negociación» es una palabra mala. Obvio que el régimen ha usado la negociación para evitar sus problemas y para dividir mas a la oposición. Obvio que para ellos se trata de negociar todo menos su salida, pero cuando hablamos de diplomacia y hay al menos un 15% de oportunidad, es mejor tratar de ver si es posible. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que trabajar para definir y aprender de las otras negociaciones lleva a algo positivo«, explicó Story.

LEE TAMBIÉN CLAVES | Estas son las dudas más frecuentes luego de la aprobación del TPS

«Creo que es un error pensar que el TPS significa que opinamos que Maduro no va a ceder el poder. Todos los dictadores en el mundo caen. Todos ponen el ejemplo de Cuba, pero yo creo que Venezuela no es Cuba, pero también puedo mostrar una decena de dictadores que parecen muy fuertes hasta que caen», expresó.

El embajador también expresó que espera que la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) vuelva a dicho ente más equilibrado ante el panorama político de Venezuela. «La conformación de un nuevo CNE es una discusión interesante. Primero para tener cualquier porcentaje de éxito se debe tener un ente equilibrado. Espero que el CNE que salga de ese proceso sea equilibrado»

A su vez, Story opina que se debe trabajar en conjunto con la Unión Europea y El Grupo de Lima «para poder hacer un trabajo un poco mejor» y mantener el trabajo junto a la oposición venezolana. «Hay dos objetivos: alinear el sufrimiento del pueblo con la crisis humanitaria y llegar a una negociación integral que los lleve a elecciones libres y justas».

«El TPS es un acto bipartidista para apoyar al pueblo de Venezuela, no voy a entrar en la política de mi país, pero es una muestra de cómo podemos apoyar a los venezolanos. Nuestra política siempre ha sido usar presión por sanciones, con la oposición unida, para llegar a las elecciones libres, justas y verificables; mientras seguimos apoyando al pueblo de Venezuela», dijo el embajador norteamericano.

Redacción El PitazoVista_1

Redacción El PitazoVista_1