España | Bielorrusia, ¿descalificada de ‘Eurovisión 2021’?: Este es el motivo

A menos de tres meses de la cita con Rotterdam, ‘Eurovisión 2021’ ha comenzado a recibir críticas de las diferentes delegaciones europeas por una canción que ha desatado una nueva polémica. Entre todos los países participantes, incluido España cuyo representante es Blas Cantó con ‘Voy a quedarme’, Bielorrusia ha sido descalificado por elegir una canción en la que, según la UER (Unión Europea de Radiodifusión ), se “cuestiona la naturaleza apolítica” de la propia gala.

“Como parte del procedimiento regular para todas las canciones enviadas para competir en el festival, la UER ha examinado cuidadosamente la canción bielorrusa -‘Ya Nachu Teyba’, del grupo Galasy ZMesta– para asegurarse de que cumple con las reglas de la competencia”, ha comenzado el mensaje de la organización de Eurovisión a través de una nota de prensa en forma de imagen publicada en Twitter.

Por lo tanto, “se concluyó que la canción cuestiona la naturaleza apolítica del concurso”, avanzaba el mensaje de la organización del certamen, desde donde se apunta que “las reacciones recientes a la propuesta corren el riesgo de desacreditar la reputación de la ESC”.

Statement from the EBU regarding Belarus’ Eurovision Song Contest 2021 entry. pic.twitter.com/q25Eh80Plx

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2021